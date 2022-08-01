Свердловский боец ММА успешно дебютировал в боксе

Все судьи отдали предпочтение Ивану Штыркову. Скриншот трансляции боя

Свердловский боец ММА Иван ШТЫРКОВ провел дебютный поединок в профессиональном боксе. «Уральский халк» оказался сильнее Ивана СМИРНОВА на турнире организации Hardcore Boxing.

Изначально дебют в боксе у Штыркова должен был состояться в конце мая против другого представителя ММА – Михаила Мохнаткина. Однако буквально за день до боя этот поединок сорвался.

Иван заключил договор на боксерский поединок с другим промоушеном: бой Штыркова и Ивана Смирнова стал главным событием турнира Hardcore Boxing.

Для Смирнова, являющегося мастером спорта по боксу, это был четвертый поединок в профессиональной карьере, в трех предыдущих он одержал победы. Также Иван хорошо проявил себя в кулачных боях.

Иван Штырков же впервые оказался на профессиональном боксерском ринге.

Спортсмены провели четыре раунда по три минуты. С первых секунд боя Смирнов старался контролировать ситуацию джебом и держать дистанцию, а Штырков, напротив, сокращал расстояние и выбрасывал мощные удары. Одним из них «Уральскому халку» удалось потрясти своего соперника: в концовке первого раунда Смирнов оказался в нокдауне, но сумел продолжить поединок.

Во втором раунде свердловский спортсмен попытался развить успех, стал больше и разнообразнее атаковать, чередуя удары в корпус и голову. Смирнову удалось прийти в себя лишь во второй половине поединка, но активности в заключительных раундах не хватило ему для того, чтобы претендовать на победу. Бой прошел всю дистанцию, а победу в нем единогласным решением судей одержал Иван Штырков.

– Я не из тех людей, кто бросает кому-то вызовы. Я даю свои противостояния на откуп матчмейкерам. Если у вашей лиги есть интересные предложения для меня, то я готов их рассмотреть. В первую очередь, я хотел получить этот новый опыт. Во вторую – показать себя. Хочу доказать, что я не просто парень, которому везет, – сказал Иван Штырков после поединка.