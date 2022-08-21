Александр Усик завоевал победу в бою с Энтони Джошуа раздельным решением судей

В результате очки были распределены следующим образом: 113-115, 115-113, 116-112 (2 против 1). Фото: скриншот прямой трансляции

В ночь на 21 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялся поединок-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британским бойцом Энтони Джошуа. По итогам 12 раундов украинец одержал победу раздельным решением судей.

По мнению Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), Александру Усику удалось защитить титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Один из арбитров был украинцем, второй — британцем, а третий — нейтральным. В результате очки распределены следующим образом: 113-115, 115-113, 116-112 (2 против 1).

Как сообщает сайт sport-express, Джошуа старался работать первым номером и в целом смотрелся лучше во втором бою против украинца. Усик же боксировал на отходах, выдавая большой объем выброшенных ударов.

После победы украинский боксер сказал, что хочет биться с Тайсоном Фьюри.