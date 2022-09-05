Свердловчане заняли первое место на всероссийских соревнованиях по карате

В соревнованиях "Малахитовый пояс" участвуют каратисты от 10 лет и старше. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Более 800 спортсменов из 25 регионов России приняли участие в XIХ Всероссийских соревнованиях по карате "Малахитовый пояс". Мероприятие проходило в Екатеринбурге в выходные.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сборная Среднего Урала заняла первое место. Отмечается, что карате в регионе занимается более 6 300 человек.

Добавим, в области успешно реализуется федеральный проект "Спорт — норма жизни". Совершенствуется спортивная инфраструктура. За 10 лет в области для занятий физкультурой было построено 1 836 новых спортивных объектов, в том числе 123 футбольных поля, 366 спортивных залов, 25 ледовых арен и 26 бассейнов.

Ранее "Областная газета" писала, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил горожанам заниматься физкультурой на школьных стадионах. Подробнее об этом читайте здесь.