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Спорт / Единоборства
12 сентября 2022, 17:15

Евгений Куйвашев поручил провести в Свердловской области на высоком уровне "Кубок Евразии — 2022"

  Валерия Белякова
Единоборства

Международный детско-юношеский фестиваль единоборств "Кубок Евразии — 2022" будет организован в Верхней Пышме. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале пройдет Международный детско-юношеский фестиваль единоборств "Кубок Евразии — 2022". Организовать его на высоком уровне распорядился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Провести состязание планируют в Верхней Пышме с 22 по 27 сентября. Маленьких и юных спортсменов будет принимать Дворец спорта "УГМК", рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. В регионе уже утвержден оргкомитет, который займется подготовкой к соревнованиям. В него вошел министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

"Глава региона поставил задачу провести соревнования, призванные привлечь свердловчан к активному и здоровому образу жизни и укрепить авторитет Свердловской области как одного из центров развития единоборств в России, на высоком организационном уровне. В программу фестиваля войдут соревнования по тхэквондо и кикбоксингу, а также показательные выступления по бразильскому джиу-джитсу", — пояснил Леонид Рапопорт.

Евгений Куйвашев поручил областным министерствам и ведомствам организовать медицинское сопровождение участников и обеспечить безопасность на фестивале. Известно, что на "Кубок Евразии — 2022" уже подали заявки около тысячи спортсменов из регионов России и соседних республик: Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

Напомним, ранее в Верхней Пышме открыли новый Дворец самбо и единоборств.

Областная газета Свердловской области

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