Европа покорена

Владимир Гладких (в красном) второй раз подряд выиграл в финале чемпионата Европы у Вахтанга Чидрашвили (в синем). Фото: Алина Грифина / Пресс-служба ВФС

В сербском городе Нови-Сад состоялись сразу три крупных международных турнира по самбо – взрослый чемпионат Европы, а также юношеские и юниорские первенства. В них приняли участие российские (в том числе и свердловские) спортсмены, которые стали победителями общекомандного зачета. Сборная Свердловской области показала феноменальный результат – восемь представителей региона завоевали восемь медалей, и все восемь – золотые.

Турнир в Сербии – первый полноценный чемпионат Европы начиная с 2019 года. В 2020-м турнир должен был принять Екатеринбург, но из-за коронавируса соревнования отменили. В прошлом году чемпионат прошел в Лимасоле (Кипр) в формате «пузыря»: спортсмены сдавали многочисленные ПЦР-тесты, перемещались только из спортивного зала в гостиницу и обратно на специальных автобусах. И, конечно, на трибунах не было зрителей.

Вопреки всему

В Сербию российские и белорусские спортсмены отправились под флагом Международной федерации самбо (FIAS). Еще в марте президент этой организации Василий Шестаков четко обозначил ее позицию: россияне и белорусы будут участвовать в международных турнирах. FIAS – практически единственная федерация, которая высказалась в подобном ключе и продолжает поддерживать наших спортсменов. Такого же мнения придерживается Европейская федерация самбо.

Девушки и юниоры отработали на пятерку

Свердловская область делегировала в Сербию восемь спортсменов. Четыре самбистки представили регион в соревнованиях среди девушек (16–18 лет), один представитель участвовал в соревнованиях юниоров (18–20 лет) и три спортсмена выступили на взрослом чемпионате.

В первый день турнира в борьбу за медали вступили юноши и девушки. И сразу же свердловчане пополнили копилку сборной России пятью золотыми медалями.

В категории до 47 кг первенствовала Валерия Шубчик, а в категории до 50 кг – Алена Алехина. Не отстали от них и еще две свердловские самбистки – Анастасия Трофимова (до 54 кг) и Олеся Ткаченко (свыше 80 кг).

Поддержал победный настрой девушек и екатеринбуржец Дмитрий Евсеев. Он представлял регион в одной из самых тяжелых весовых категорий у юниоров – до 98 кг. В финале Дмитрий встретился с белорусом Василием Мишчанка. Евсеев дважды результативно бросил своего соперника, повел со счетом 2:0 и уверенно довел встречу до победы.

Чемпионка «по совместительству»

В женской части взрослого чемпионата у Свердловской области была одна представительница – Алена Прокопенко (до 70 кг).

Она чаще (и успешнее) выступает в соревнованиях по дзюдо, является двукратной призеркой чемпионата мира и неоднократной чемпионкой России. В феврале этого года Алена выступила на чемпионате страны по самбо, который прошел в Верхней Пышме, заняла там второе место и получила путевку на чемпионат Европы.

Начала турнир Прокопенко с очень упорной схватки с румынкой Катериной Москаловой. Девушки заработали по два балла, но последнее результативное действие было за Аленой, что и вывело ее в полуфинал. Там Прокопенко оказалась сильнее Амбер Вейланд из Нидерландов, а в финале сошлась с сербкой Катериной Кобек. Свердловчанка дважды бросила свою соперницу на ковер – по правилам дзюдо она бы одержала досрочную победу, но по правилам самбо судьи оценили броски на два и четыре балла соответственно. Но и этого хватило для уверенной победы по очкам. Алена завоевала свое первое международное золото на турнирах по самбо.

Четвертый титул Владимира Гладких

В мужской части чемпионата Европы было два представителя Свердловской области – Владимир Гладких (до 58 кг) и Рамед Гукев (до 71 кг).

Гладких – трехкратный победитель континентальных первенств и чемпион мира 2020 года – являлся одним из главных фаворитов в своей категории. В первой схватке Владимир довольно легко прошел француза Стивена Блота, а вот в полуфинале столкнулся с проблемами. За минуту до конца поединка с представителем Армении Тиграном Киракосяном Гладких проигрывал по предупреждениям, но за 20 секунд успел совершить эффектный бросок на один балл – и одержал тяжелую победу.

В решающей схватке Гладких встречался с прошлогодним соперником по финалу – грузином Вахтангом Чидрашвили. На сей раз упорной борьбы не получилось: свердловчанин уже на первой минуте поймал соперника на болевой прием и заставил его сдаться.

Завершил успешное выступление свердловчан на турнире в Сербии Рамед Гукев. В первой схватке он одержал чистую победу над азербайджанцем Эмилем Хасановым, а затем одолел румына Лазло Жоке. В финале свердловчанин встретился с неуступчивым грузином Миндиа Лилуашвили, Рамед совершил бросок на один балл и долгое время вел с минимальным счетом. Лишь на последней минуте Рамед еще раз бросил соперника (на этот раз – на четыре балла), сняв вопросы о победителе.

Таким образом, сборная Свердловской области показала стопроцентный результат на турнире в Сербии: все восемь спортсменов нашего региона завоевали золотые медали.

Интервью «Областная газета» связалась с триумфатором турнира в Сербии, четырехкратным чемпионом Европы Владимиром ГЛАДКИХ, который поделился своими эмоциями. – Выступлением своим доволен. Сначала, конечно, Глебыч (Валерий Глебович Стенников, главный тренер сборной Свердловской области – прим. «ОГ») поругался за полуфинальную встречу. Но когда пересмотрели – схватка была равная, упорная – он немного смягчил свою оценку. – В связи с тем, что в последнее время российских спортсменов практически не допускают до международных стартов, не было ли опасений, что в последний момент и вас могут снять? – У нас все решилось действительно в последний момент. Я уже проходил такое в 2020 году, когда готовился к чемпионату Европы в Екатеринбурге, а его отменили. Поэтому сейчас я был ко всему готов. Не допустили бы нас – стал бы готовиться к чемпионату России. В 2020 году я сильно расстроился, а сейчас уже понимал, что на решение федерации мы никак не можем повлиять, поэтому спокойно тренировался. – На самом турнире не было никаких неприятных инцидентов, связанных с политической ситуацией? – Нет, ничего такого не было. Никаких конфликтов. Все прошло в комфортной обстановке. – В первой схватке вы действовали достаточно уверенно, можно сказать, победили на классе. А вот вторая встреча получилась очень упорной… – Я Тиграну Киракосяну в своей карьере проигрывал, поэтому жаждал взять реванш и вернуть должок. Сразу осознавал, что эта встреча не будет проходной. – На последней минуте вы получили предупреждение и стали проигрывать в схватке. Вы спокойно и методично пошли вперед и все-таки сделали результативный бросок. Какие мысли были в тот момент? – Не знаю почему, но у меня была уверенность в том, что я его брошу. Оставалась минута – в принципе, достаточно, чтобы победить. Вел поединок с холодной головой. Дождался своего шанса и воспользовался им. – Финальная встреча получилась не такой упорной. – В прошлом году я выиграл у Вахтанга Чидрашвили по предупреждению, поэтому, конечно, настрой был серьезным. В этом году удалось и бросок провести, и быстро выйти на болевой. Возможно, он тоже понимал, что встреча идет до первого результативного действия, и, упав, психологически надломился. – После финала у вас практически не было эмоций. Вы уже привыкли к победам на чемпионатах Европы? Или сказывалась усталость? – Сама встреча была принципиальная. У нас с Вахтангом до этой схватки счет по личным встречам был 2:2, поэтому важно было победить. Видимо, был еще сосредоточен после победы, еще не отпустило меня.

Общекомандный зачет 1. Россия – 51 медаль (40 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых) 2. Армения – 16 медалей (4 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых) 3. Румыния – 10 медалей (2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых)