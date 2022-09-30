Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении чемпионата России по дзюдо

Чемпионат России пройдет в обновленном Дворце игровых видов спорта на Олимпийской набережной. Фото: Павел Ворожцов

Соревнования среди мужчин и женщин пройдут во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) с 30 октября по 5 ноября. Призовой фонд составит 8,1 миллиона рублей.

Победитель личных соревнований получит 150 тысяч рублей. Те, кто займет второе и третье места — 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Коллективу, признанному лучшим в командном турнире, дадут 1,6 миллиона рублей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что глава региона поставил задачу провести соревнования, призванные привлечь свердловчан к активному и здоровому образу жизни, на высоком организационном уровне. Медсопровождение участников и безопасность мероприятия поручено обеспечить министерствам и ведомствам.

Добавим, подписанным распоряжением губернатор также утвердил оргкомитет по подготовке к чемпионату. В него вошел и. о. министра физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. "Чемпионат соберет сильнейших дзюдоистов страны, весь цвет национального дзюдо", — отметил Рапопорт. Командные соревнования закроют программу национального чемпионата 4 ноября.