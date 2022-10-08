Младший сын Кости Цзю одержал четвертую победу в карьере

Фото: социальные сети Никиты Цзю

Младший сын легендарного свердловского боксера Кости Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге. Никита Цзю в третьем раунде финишировал австралийца Даркона Драйдена.

Поединок проходил в Австралии, где спортсмен провел все свои профессиональные бои. Дебютировал он в марте 2022 года, с того времени провел три поединка и одержал три победы. В четвертом бою Никите противостоял Даркон Драйден, у которого также не было поражений в карьере (4-0).

Среди секундантов Цзю-младшего присутствовал его брат Тим, который остался доволен выступлением. Никита столкнулся с сопротивлением только в первом раунде, в дальнейшем Цзю-младший разбивал защиту своего оппонента, чаще и мощнее попадал, а Драйден отвечал только одиночными ударами. В третьем раунде Даркон пропустил очень много ударов. И на четвертый раунд он не вышел — победа Никиты Цзю техническим нокаутом.