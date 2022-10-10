Цзю-младший подорвал «Динамит»

Никита Цзю (справа) одержал уверенную победу над Дарконом Драйденом, а его старший брат Тим (слева) был в числе секундантов. Фото No Limit Boxing

В Австралии прошел вечер профессионального бокса, в одном из главных поединков которого на ринг вышел младший сын легендарного свердловского боксера Кости ЦЗЮ – Никита ЦЗЮ. В соперниках у него был австралиец Даркон ДРАЙДЕН по прозвищу «Динамит», с которым Цзю-младший разделался за три раунда.

Никита проводит этот год очень активно в спортивном плане.

В марте он дебютировал в профессиональном боксе, проведя четырехраундовый поединок с австралийцем Аароном Сталом. Для победы Цзю-младшему хватило меньше двух раундов.

Победную серию Никита продолжил в мае, встретившись в Австралии с местным боксером Мэйсоном Смитом, у которого до этого момента было пять побед в пяти боях. Этот поединок Никита завершил еще быстрее – уже в первом раунде.

В июле Никита вышел на свой третий бой в карьере. В соперниках у него оказался Бен Хорн – младший брат Джеффа Хорна, который в 2018 году встречался со старшим сыном Кости Цзю – Тимом. Поэтому бой Никиты и Бена окрестили «Второй битвой братьев». Этот поединок получился самым тяжелым на данный момент в карьере Цзю-младшего: боксеры прошли всю дистанцию (шесть раундов), и, хотя Никита доминировал в ринге, победить ему удалось только решением судей.

Поэтому в бою с Дарконом Драйденом была еще одна интрига: сможет ли Никита вернуться на серию досрочных побед. Цзю-младший, конечно, был фаворитом в этом поединке. Драйден по прозвищу «Динамит» подошел к поединку с Никитой с четырьмя победами в четырех боях, и все они были одержаны досрочно. Но оппозиция у Даркона была невнушительной: два его соперника провели по одному бою в карьере, а еще у двоих был отрицательный рекорд (Чатри Чароенсин, к примеру, из 23 боев выиграл только семь).

Поединок с Дарконом получился ярким.

В первом раунде Драйден даже пытался работать первым номером, поджимать Цзю-младшего и не стеснялся разменов ударами. Правда, в этих разменах точнее был Никита, который в первой трехминутке действовал аккуратно. Соперника Цзю хватило только на стартовый раунд, в следующих двух разница в классе была очевидна. Никита работал сериями, наносил огромное количество ударов, которые Даркон принимал на себя. Порой австралийца «вело», но он продолжал стоять и выдержал до конца третьего раунда. Угол Драйдена проанализировал ситуацию и отказался выпускать своего спортсмена на четвертый раунд: урон, полученный в первых трех отрезках, оказался слишком велик. Рефери зафиксировал победу Цзю-младшего техническим нокаутом, а Никита оказался в объятиях старшего брата, который, по традиции, был среди секундантов.

Теперь у Никиты Цзю стало четыре победы на профессиональном ринге. Интересно, насколько длительной будет пауза перед следующим поединком у младшего из братьев, и успеет ли он провести еще один поединок перед тем, как Тим сразится за звание абсолютного чемпиона мира. Напомним, что Цзю-старший выступает в этой же весовой категории (первый средний вес – до 69,85 кг), и в начале следующего года его ждет громкий поединок: 28 января он встретится с американцем Джермеллом Чарло за звание абсолютного чемпиона мира.