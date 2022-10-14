Вслед за гимнастками - дзюдоисты

Фото: Департамент информационной политике Свердловской области

В Екатеринбурге подходит к завершению строительство еще одного крупного спортивного объекта - Дворца дзюдо. Он располагается в Академическом районе, строительные работы находятся уже в финальной стадии. Накануне спортивный объект посетили журналисты и оценили масштаб сооружения, которое возводилось в рамках подготовки к Универсиаде-2023, а теперь примет Международный фестиваль студенческого спорта.

Дворец дзюдо - это четырехэтажное здание, включающее в себя два просторных зала. Главный зал оборудован трибунами на 1 800 мест, что позволит принимать соревнования разного уровня. Всего в новом спортивном объекте будет восемь татами, по четыре в каждом из двух залов.

Фото: Алексей Кунилов

Строительные работы идут полным ходом, как снаружи здания, так и внутри. Главная цель - успеть сдать объект вовремя, то есть до конца года.

- На сегодняшний день на объекте выполняются работы по благоустройству, завершаются фасадные работы. Внутри здания прокладываются инженерные сети. Плюс идут отделочные работы. Строительно-монтажные работы должны быть завершены к концу года, дальше - ввод объекта в эксплуатацию и подготовка к открытию, - рассказал заместитель директора по производству управления капитального строительства Свердловской области Андрей Мельников.

Четырехэтажное здание по задумке визуально поднято на один этаж, то есть основной зал вместе с центральным входом в здание располагается на втором этаже. Еще на стадии проекта появилась идея сделать объект в японском стиле, и идея эта была реализована на практике: стеклянные фасады, металлические опоры, кровли с большими выносами - все это есть в новом Дворце дзюдо.

Фото: Алексей Кунилов

Основными хозяевами зала будут свердловские дзюдоисты, которых с появлением нового спортивного объекта должно стать гораздо больше.

- Открытие дворца позволит сделать большой набор ребятишек в спортивные секции: порядка четырехсот ребят будут заниматься дзюдо и самбо. Дворец находится в развивающемся Академическом районе, поэтому он станет также площадкой для занятий спортом всех горожан. Предусмотрены фитнес-центр, зал для гимнастики. Ежедневно во дворце смогут заниматься спортом до тысячи человек, - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких.

Оценили новый спортивный объект и его будущие посетительницы - мастера спорта по дзюдо, победители международных и всероссийских соревнований Карина Ефимова и Надежда Татарченко.

- Мы много участвовали в международных соревнованиях и видели дворцы единоборств мирового уровня, теперь и у нас такой будет. Нам теперь не придется ездить на сборы в другие города. Я думаю, что теперь к нам все будут ездить, - сказала Надежда Татарченко.

Фото: Алексей Кунилов

Стоит отметить, что дзюдо - один из ведущих видов спорта в регионе. Им занимаются более пяти тысяч человек, в 17 муниципалитетах региона работают 27 ДЮСШ по дзюдо. На профессиональном уровне свердловские дзюдоисты завоевывают не только награды российских турниров, но и в ходят в состав сборной России и принимают участие в международных соревнованиях: в составе национальной сборной числятся 39 свердловских спортсменов.

Напомним, в сентябре на подобную экскурсию журналистов приглашали во Дворец художественной и эстетической гимнастики, который располагается в микрорайоне Солнечный. Этот спортивный объект также должны сдать до конца 2022 года.

Об объекте Контракт на строительство заключен в апреле 2020 года Расположение: район Академический, перекресток улиц Сахарова и Чкалова Общая площадь - 16 700 кв. метров Основной зал (4 татами) на 1 800 зрительских мест Тренировочный зал (4 татами) Тренажерный зал Раздевалки Пресс-центр Парковка на 230 машин Открытые спортивные площадки возле объекта