Вслед за гимнастками - дзюдоисты

В Екатеринбурге подходит к завершению строительство еще одного крупного спортивного объекта - Дворца дзюдо. Он располагается в Академическом районе, строительные работы находятся уже в финальной стадии. Накануне спортивный объект посетили журналисты и оценили масштаб сооружения, которое возводилось в рамках подготовки к Универсиаде-2023, а теперь примет Международный фестиваль студенческого спорта.
Дворец дзюдо - это четырехэтажное здание, включающее в себя два просторных зала. Главный зал оборудован трибунами на 1 800 мест, что позволит принимать соревнования разного уровня. Всего в новом спортивном объекте будет восемь татами, по четыре в каждом из двух залов.
Строительные работы идут полным ходом, как снаружи здания, так и внутри. Главная цель - успеть сдать объект вовремя, то есть до конца года.
- На сегодняшний день на объекте выполняются работы по благоустройству, завершаются фасадные работы. Внутри здания прокладываются инженерные сети. Плюс идут отделочные работы. Строительно-монтажные работы должны быть завершены к концу года, дальше - ввод объекта в эксплуатацию и подготовка к открытию, - рассказал заместитель директора по производству управления капитального строительства Свердловской области Андрей Мельников.
Четырехэтажное здание по задумке визуально поднято на один этаж, то есть основной зал вместе с центральным входом в здание располагается на втором этаже. Еще на стадии проекта появилась идея сделать объект в японском стиле, и идея эта была реализована на практике: стеклянные фасады, металлические опоры, кровли с большими выносами - все это есть в новом Дворце дзюдо.
Основными хозяевами зала будут свердловские дзюдоисты, которых с появлением нового спортивного объекта должно стать гораздо больше.
- Открытие дворца позволит сделать большой набор ребятишек в спортивные секции: порядка четырехсот ребят будут заниматься дзюдо и самбо. Дворец находится в развивающемся Академическом районе, поэтому он станет также площадкой для занятий спортом всех горожан. Предусмотрены фитнес-центр, зал для гимнастики. Ежедневно во дворце смогут заниматься спортом до тысячи человек, - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких.
Оценили новый спортивный объект и его будущие посетительницы - мастера спорта по дзюдо, победители международных и всероссийских соревнований Карина Ефимова и Надежда Татарченко.
- Мы много участвовали в международных соревнованиях и видели дворцы единоборств мирового уровня, теперь и у нас такой будет. Нам теперь не придется ездить на сборы в другие города. Я думаю, что теперь к нам все будут ездить, - сказала Надежда Татарченко.
Стоит отметить, что дзюдо - один из ведущих видов спорта в регионе. Им занимаются более пяти тысяч человек, в 17 муниципалитетах региона работают 27 ДЮСШ по дзюдо. На профессиональном уровне свердловские дзюдоисты завоевывают не только награды российских турниров, но и в ходят в состав сборной России и принимают участие в международных соревнованиях: в составе национальной сборной числятся 39 свердловских спортсменов.
Напомним, в сентябре на подобную экскурсию журналистов приглашали во Дворец художественной и эстетической гимнастики, который располагается в микрорайоне Солнечный. Этот спортивный объект также должны сдать до конца 2022 года.
Об объекте
Контракт на строительство заключен в апреле 2020 года
Расположение: район Академический, перекресток улиц Сахарова и Чкалова
Общая площадь - 16 700 кв. метров
Основной зал (4 татами) на 1 800 зрительских мест
Тренировочный зал (4 татами)
Тренажерный зал
Раздевалки
Пресс-центр
Парковка на 230 машин
Открытые спортивные площадки возле объекта
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С 30 октября по 4 ноября Екатеринбург станет центром притяжения сильнейших дзюдоистов страны: в отреставрированном Дворце игровых видов спорта "Уралочка" пройдет чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. И, конечно, в нем примут участие и свердловские спортсмены.
- Готовимся к чемпионату, тренируемся каждый день, верим, что представим Свердловскую область на высшем уровне, - отметила Карина Ефимова.
Отметим, что Екатеринбург во второй раз в истории примет чемпионат России: в первый раз столица Урала проводила национальный чемпионат в 2010 году. Помимо этого, на протяжении трех лет Екатеринбург был хозяином российского этапа Большого шлема по дзюдо - крупного международного соревнования.