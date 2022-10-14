Константин Цзю заехал в Серов

Костя Цзю (справа) и президент Академии бокса Кости Цзю Сергей Кочнев на открытии турнира. Фото: из личного архива Сергея Кочнева

В Серове стартовал традиционный турнир по боксу среди юношей – Кубок Константина ЦЗЮ. Участие в соревнованиях принимают спортсмены не только из Свердловской области, но и со всего Уральского федерального округа. На церемонию открытия турнира, как всегда, приехал его основатель – легендарный свердловский боксер, уроженец Серова, абсолютный чемпион мира Костя Цзю.

Кубок Константина Цзю имеет большую историю. В 2000 году был учрежден праздник – Всероссийский день боксера, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. И к этому празднику Костя Цзю в том же 2000-м организовал турнир у себя на родине – в Серове. С тех пор соревнования стали традиционными и проводятся каждый год, нынешние – уже 22-е по счету. И всегда на открытие турнира приезжает сам Костя Цзю, который приветствует участников турнира и говорит им напутственные слова, а также наблюдает за ходом соревнований и дает советы.

– Конечно, для меня этот турнир имеет большое значение, – рассказал «Областной газете» Костя Цзю. – Я вижу цель турнира – дать возможность молодым спортсменам показать себя. Можно долго и упорно тренироваться, но любые тренировки должны подтверждаться на соревнованиях. Поэтому мы проводим их ежегодно, стабильно, а спортсмены заранее к ним готовятся

За двадцать с лишним лет турнир стал знаковым и для всего региона, и для Серова, в частности. Особенно важным моментом для юных спортсменов является возможность лично пообщаться с легендарным боксером и получить от него несколько советов.

– Моя задача – дать мотивацию молодым спортсменам, приучить молодежь к занятиям спортом. Сегодня вот заезжал в одну из серовских школ, общался с ребятами. Бог дал мне возможность выполнять эту миссию. И если хотя бы у одного процента ребят что-то осядет в голове после наших встреч – это уже успех, – говорит Костя Цзю.

Даже в 2020 и 2021 годах – несмотря на ситуацию с коронавирусом, с ограничениями, связанными с пандемией, – турнир все равно проводился.

– Ситуации бывают разные, жизнь очень изменилась. В какой-то год больше участников, в какой-то меньше. Но я еще раз повторюсь, что для нас важно, чтобы турнир продолжал оставаться традиционным и был для ребят шансом проявить себя, – добавил Костя Цзю.

В четверг, 13 октября, состоялись церемония открытия турнира, а также предварительные соревнования. Сегодня спортсмены боролись за выход в финальную стадию. 15 октября пройдут решающие бои, в которых определятся чемпионы турнира. Награды им вручит сам Костя Цзю.

Из первых рук «Надеюсь, наш план окажется успешнее» Корреспонденту «Областной газеты» удалось взять у Кости Цзю эксклюзивное интервью. – На прошлой неделе Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях, причем – со своими флагами и гимнами… – Как и все адекватные люди, я очень рад этому решению. Это не просто правильный шаг – это прецедент. И, конечно, это пример для международных федераций в других видах спорта, что можно на законодательном уровне допускать наших спортсменов до крупных соревнований. – Боксерские карьеры двух ваших сыновей развиваются просто стремительно. Младший, Никита, только что (8 октября) выиграл свой четвертый бой. Смотрели его поединок? – А вы как думаете? Я смотрю все бои моих сыновей. Фото: Социальные сети Никиты Цзю – В первых поединках Никита не прочь был, что называется, «зарубиться», а в последнем бою он действовал довольно грамотно в тактическом плане и старался получать как можно меньше урона. Эти изменения нарабатывались? – Да, конечно. Я рад, что вы это заметили. Это был план на бой, который долго отрабатывался в тренировочном лагере. И Никита, надо отдать ему должное, выполнил его на сто процентов. Очень грамотно работал все три раунда и одержал досрочную победу. – С момента своего дебюта в марте 2022 года Никита провел уже четыре поединка и во всех одержал победы. Очень плотный график… – Это здорово, что ему удается проводить столько боев. Сейчас многие спортсмены испытывают проблемы с поиском соперников, не могут провести и одного поединка за год. А Никита выступил уже четыре раза… Конечно, хочется, чтобы он этот ритм держал. – В углу Никиты всегда присутствует его старший брат – Тим, который в январе будущего года проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе против Джермелла Чарло. Как проходит подготовка? – Все идет по плану. Совсем недавно Тим вернулся из Таиланда, где у него был тренировочный лагерь по общей физической подготовке. Хорошо поработал: и я, и он сам всем довольны. В скором времени уже начнется новый этап подготовки, мы настраиваемся серьезно. – В одном из интервью Тим сказал, что хотел бы, чтобы вы помогали ему в подготовке к поединку с Чарло – советами или какими-то тактическими моментами. Это осуществимо? – Безусловно. Мы с ним на связи каждый день, что-то обсуждаем, решаем, думаем. Мы в процессе. Фото: Из личного архива Кости Цзю – В чем вы видите преимущества сына перед действующим чемпионом? – В первую очередь это ум, который есть у Тимошки. Он поможет ему реализовать тот план на бой, который мы разработаем. Надеемся, что все пройдет успешно. – Чем опасен Джермелл Чарло? – Я вам скажу, что он очень хороший боксер. Имеет опыт, хорошо выбирает тактику на бой. Мы не ждем легкого боя, сто процентов. Но, я надеюсь, что все-таки наш план окажется успешнее.