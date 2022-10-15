Костя Цзю высказался о допуске российских боксеров до международных соревнований

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Международная ассоциация бокса (IBA) на законодательном уровне оформила допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой организации. Россияне и белорусы смогут выступать под флагами своих стран.

"Как и все адекватные люди, я очень рад этому решению, — прокомментировал "Областной газете" решение ассоциации легендарный свердловский боксер Костя Цзю. — Это не просто правильный шаг — это прецедент. И, конечно, это пример для международных федераций в других видах спорта, что можно на законодательном уровне допускать наших спортсменов до крупных соревнований".

Ранее Костя Цзю поделился с "Областной газетой" мнением по поводу предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, в котором встретятся Тим Цзю и Джермелл Чарло. По словам легендарного боксера, его старший сын способен одолеть действующего чемпиона.