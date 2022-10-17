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17 октября 2022, 12:15

На чемпионат России по дзюдо в Екатеринбурге приедут призеры Олимпийских игр — 2020

ДИВС

В сборную региона для участия в соревнованиях уже подали заявки 70 человек. Фото: Александр Исаков

Первенство пройдет с 30 октября по 5 ноября во Дворце игровых видов спорта. Свое участие в мероприятии, в том числе, подтвердили бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев.

Как рассказали в министерстве физкультуры и спорта Свердловской области, сборная Среднего Урала будет одной из самых внушительных по составу. Заявки подали уже 70 человек (31 мужчина и 39 женщин), сообщает департамент информполитики региона.

"В Екатеринбурге соберется весь цвет российского дзюдо. Для нас это не первый турнир подобного уровня, опыт организации соревнований дзюдо есть, как есть и уверенность в том, что чемпионат России пройдет на высочайшем уровне", — отметил замминистра физической культуры и спорта области Андрей Зяблицев.

Призовой фонд чемпионата составит 8,1 миллиона рублей. Победитель личных соревнований получит 150 тысяч рублей. Те, кто займет второе и третье места — 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Коллективу, признанному лучшим в командном турнире, вручат 1,6 миллиона рублей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевподписал распоряжение о проведении в регионе чемпионата России по дзюдо. Глава региона поставил задачу организовать соревнования на высоком уровне.

Областная газета Свердловской области

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