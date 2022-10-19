Через «Розового пуделя» к титулу UFC

Петр Ян жаждет вернуть пояс чемпиона UFC. Фото: Павел Ворожцов

В субботу, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В одном из главных событий вечера в октагон выйдет боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Пётр ЯН, который проведет поединок против американца Шона О'МЭЛЛИ. Победитель получит титульный бой в UFC.

Изначально поединок с О'Мэлли для Яна был не очень выгоден. Россиянин располагается на первой строчке рейтинга легчайшего веса UFC, уступая лишь действующему чемпиону Алджамейну Стерлингу (чемпионы в рейтинг не включаются). О'Мэлли же идет лишь на 11-м месте, и, конечно, вряд ли бы получил бой с Петром, если бы не одно обстоятельство.

Дело в том, что у всех возможных соперников Яна уже были запланированы поединки на осень. Второй номер рейтинга Ти Джей Диллашоу проведет титульный бой со Стерлингом на том же турнире в Абу-Даби, Мераб Двалишвили (третий номер рейтинга) встречался с Жозе Альдо, Марлон Вера (пятый номер рейтинга) предпочел поединок с Домиником Крузом. С Кори Сэндхагеном Пётр уже дрался, как и с Педро Муньозом. Поэтому вариантов из десятки сильнейших у Яна не было. Конечно, он мог бы не соглашаться на поединок с О'Мэлли, и ждать титульной разборки Диллашоу и Стерлинга, а затем претендовать на пояс. Но Пётр не любит длительных простоев, плюс у россиянина в последнем поединке было поражение от Стерлинга, которое нужно закрыть, поэтому россиянин подписал контракт на бой.

В Шоне О'Мэлли руководство UFC видит новую суперзвезду. Американец ведет себя эпатажно, постоянно вступает в перепалки с соперниками еще до боя и всячески провоцирует их. К этому добавляется неординарная внешность О'Мэлли: он постоянно меняет прически, красит волосы в разные цвета (за что получил от Яна прозвище «Розовый пудель»), выбирает такую одежду, чтобы привлечь к себе внимание. Все это очень напоминает стиль Конора Макгрегора, и Шон не стесняется этого, заявляя о том, что он – новый Макгрегор.

В клетке О'Мэлли также предпочитает вести себя ярко, старается показывать зрелищные поединки и финишировать своих оппонентов. У Шона непривычно высокий рост для этой категории (180 сантиметров в весовой категории до 61,2 кг), и он отлично пользуется своими габаритами, разбивая соперников в стойке. Американец провел 17 боев в профессиональной карьере, 15 из которых выиграл.

Но если посмотреть на оппозицию О'Мэлли, то здесь можно выделить только двух бойцов: Марлона Веру и Педро Муньоза. Первому Шон проиграл, а поединок со вторым, состоявшийся в июле 2022 года, был признан несостоявшимся (Муньоз не смог продолжить бой после того, как О'Мэлли совершил тычок в глаз). Так что по-настоящему громких побед у Шона в карьере нет, а с соперником уровня Петра Яна он и вовсе не встречался. Так что предстоящий поединок будет для американца настоящей проверкой на прочность.

Пётр Ян же полностью сконцентрирован на предстоящем бое. После второго поражения от Алджамейна Стерлинга россиянин брал паузу, не тренировался и пытался восстановиться прежде всего психологически. Затем Ян вернулся в зал и начал подготовку к поединку, съездил на сборы в Таиланд. За это время Пётр не давал интервью, не был активен в социальных сетях, что на него непохоже. Ян сфокусирован на бое с О'Мэлли, и, если все пойдет по плану, шансов у американца немного. Пётр считается явным фаворитом, коэффициент на его победу 1.3, а на победу Шона – 3.5.

На этой неделе президент UFC Дана Уайт сделал соперникам царский подарок: заявил, что победитель боя получит титульный поединок, а это шанс для Яна вернуть свой пояс. Пётр стал чемпионом организации в июле 2020 года, а в марте 2021 года потерял титул, проиграв Стерлингу дисквалификацией за запрещенный удар. Во втором поединке спортсмены показали близкий бой, но многие эксперты сходятся во мнении, что Ян выиграл (об этом же заявил и Дана Уайт), однако судьи отдали предпочтение Стерлингу. Победа над «Розовым пуделем» откроет Петру дорогу к возвращению титула, что серьезно добавляет россиянину мотивации.

Турнир UFC 280 состоится в Абу Даби 22 октября. Прямую трансляцию главных боев вечера покажет телеканал «Матч ТВ», начало – в 23:00 по уральскому времени.