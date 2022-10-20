Десять из десяти

Дарья Речкалова (в синем) стала победительницей юниорского первенства мира, а через месяц отправится на взрослый чемпионат мира. Фото: FIAS

В Ереване (Армения) завершилось первенство мира по самбо. Турнир проходил в трех возрастах: кадеты (до 16 лет), юноши и девушки (до 18 лет) и юниоры и юниорки (до 20 лет). Свердловские борцы завоевали десять медалей: восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Самбо – один из немногих видов спорта, где россияне могут выступать на международных соревнованиях разного уровня, в том числе и на чемпионатах мира. Да, под флагом Международной федерации самбо (FIAS), но все же: в других видах спорта нет и такой возможности.

Всего на соревнованиях в Армении было разыграно 55 комплектов медалей, и российские спортсмены сумели завоевать 39 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград.

Отличились и свердловские самбисты. В Ереван их отправилось десять, и все возвращаются домой с медалями.

Большинство представительниц нашего региона выступили в соревнованиях девушек (до 18 лет). Сразу пять свердловских спортсменок этого возраста вошли в сборную – это больше половины состава команды (всего было восемь участниц). Более того: все свердловчанки завоевали золотые награды. Победительницами стали Анастасия Барабаш (до 47 кг), Кристина Дудина (до 50 кг), Анастасия Трофимова (до 54 кг), Валентина Штенцова (до 59 кг) и Милена Хилова (до 65 кг). Все они – воспитанники екатеринбургского клуба «Родина».

Среди юношей до 18 лет регион представлял только Ваграм Саргсян из верхнепышминского клуба «УГМК», который поддержал победный настрой девушек и стал первым в категории до 58 кг.

Еще четыре награды принесли в копилку сборной России свердловские юниоры и юниорки (до 20 лет). Дарья Речкалова стала победительницей в категории до 80 кг, а Ольга Михеева – свыше 80 кг. Яна Джумаева принесла команде серебро в категории до 59 кг, а единственный представитель региона в соревнованиях юниоров Роман Желтов завоевал бронзу в категории свыше 98 кг. Все четверо представляли на турнире екатеринбургскую «Родину».

Таким образом, свердловские самбисты завоевали десять наград первенства мира, восемь из которых – золотые. Напомним, что в сентябре в Сербии проходили первенства и чемпионат Европы, на которых свердловчане выиграли восемь медалей, и все были высшего достоинства (см. номер «ОГ» за 21 сентября).

С 10 по 15 ноября состоится заключительный старт года для самбистов: в Бишкеке (Киргизия) пройдет взрослый чемпионат мира. Туда отправятся шесть свердловских спортсменов – победители чемпионата России: Дамир Шамсутдинов (до 53 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Антон Брачев (свыше 98 кг), Екатерина Хасанова (до 50 кг),Олеся Посылкина (до 72 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг). Да, Дарья только что выступала на юниорском первенстве мира, потому что подходила по возрасту, но она выиграла и взрослый чемпионат России, поэтому выступит в Бишкеке.