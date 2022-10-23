Петр Ян раздельным решением судей уступил Шону О'Мэлли

Фото: Павел Ворожцов

В Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В одном из главных боев вечера выступил боец екатеринбургского клуба "Архангел Михаил" Петр Ян.

В соперниках у Яна был американец Шон О'Мэлли. Петр начал поединок активно, постоянно поджимал к клетке и не давал пространства сопернику. Шон отвечал ударами с дистанции, имея преимущество в росте. Ян совершил тейкдаун и какое-то время атаковал в партере. Во втором раунде Петр добавил активности, больше попадал и несколько раз бросал соперника. В третьем раунде О'Мэлли сумел донести удар коленом, после которого у Яна открылась сечка. Бойцы обменивались ударами, доставая друг друга.

В итоге бой прошел всю дистанцию. Один рефери отдал победу Яну, двое других — О'Мэлли. Шон одержал победу раздельным решением судей.