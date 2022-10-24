Ограбление по-американски

Пётр Ян (слева) получил в третьем раунде рассечение, но при этом старался активно работать до конца боя. Фото: Пресс-служба UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В одном из главных поединков вечера выступил боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Пётр ЯН, который уступил раздельным решением судей американцу Шону О'МЭЛЛИ. Многие эксперты в области ММА, а также действующие и бывшие бойцы UFC, посчитали такое решение настоящим ограблением российского бойца, который, по их мнению, одержал победу.

Пётр Ян выходил на бой с Шоном О'Мэлли после спорного поражения в титульном поединке против американца Алджамейна Стерлинга. Россиянину необходимо было закрывать поражение, тем более что президент UFC Дана Уайт объявил поединок с О'Мэлли претендентским: его победитель должен стать следующим соперником действующего чемпиона. Ошибаться в таком поединке Петру было нельзя, поэтому он основательно готовился к этому противостоянию.

Для американского же бойца этот поединок был выигрышным с любой стороны: в случае поражения от первого номера рейтинга Шон, занимавший 11-ю строчку, ничего не терял, а вот в случае победы мог громко заявить о себе. UFC старательно продвигают О'Мэлли, умеющего продавать поединки: Шон эпатажный, не стесняется раскручивать свои поединки с помощью словесных перепалок с соперниками, и делает все, чтобы нравиться зрителям. Именно поэтому американец и заслужил бой с Петром, не имея в своей карьере хотя бы одной победы над серьезным оппонентом.

Доминирование Петра

Одной из проблем Петра Яна считают то, что он довольно долго раскачивается в поединке, отдает стартовые раунды, присматриваясь к сопернику, и лишь потом включается. Бой с О'Мэлли был не титульный, поэтому состоял из трех раундов, а не из пяти (последние три поединка Яна были пятираундовые), поэтому россиянину предстояло активно работать с первых минут. И Пётр действительно был активен.

В стартовом раунде Ян постоянно прессинговал соперника, пытаясь найти моменты для сближения, О'Мэлли же только отступал и выбрасывал удары с дистанции. В середине раунда Пётр несколько раз попытался провести тейкдаун, и с третьей попытки ему удалось это сделать: Ян поднял соперника в воздух и совершил красивый амплитудный бросок, после чего минуту контролировал Шона в партере. Статистика первого раунда была в пользу Петра, который нанес больше ударов (28 против 23), а также совершил тейкдаун и осуществил контроль в борьбе. Однако для судей преимущество россиянина не оказалось очевидным, и два рефери из трех отдали предпочтение в этой пятиминутке Шону, а один – Петру. Это и решило дальнейшую судьбу победителя противостояния.

В начале второго раунда бойцы обменялись тяжелыми попаданиями в стойке, после чего Ян полностью доминировал в клетке. Он нанес больше ударов, чем оппонент в два раза (45 против 22), совершил три тейкдауна при трех попытках, а также контролировал соперника на земле. Общее превосходство Яна по ударам после двух раундов составляло 73 на 45, плюс за россиянином было четыре тейкдауна и достаточно времени контроля в партере. Петр вел поединок и по статистике, и по внешнему ощущению: Ян постоянно давил, прессинговал и шел вперед, О'Мэлли же кружил по клетке.

Опасное колено

Третий раунд получился противоречивым. Начался он с размена ударами, а в одном из эпизодов О'Мэлли нанес удар коленом, и у Яна появилась сечка. Кровь заливала глаз россиянину, он постоянно вытирал лицо, а Шон продолжал наносить удары в эту точку. Петру пришлось больше делать акцент на борьбе, которая получалась в первых двух раундах. Ян совершил еще два тейкдауна и довольно долго находился в партере сверху. Третий раунд остался за О'Мэйли по ударам (46 на 24), что не должно было особо повлиять на итоговый результат.

Сухие цифры: 97 на 91 по нанесенным ударам в пользу Петра, 6 тейкдаунов у Яна и ноль у американца, контроль в партере – почти шесть минут у Петра и отсутствие этого контроля совсем у О'Мэлли. Даже если отдать последний раунд в пользу американца, то все равно единогласным решением судей должен был победить Ян. Но у судей были другие мысли.

Один рефери отдал победу Петру (29:28), а двое – О'Мэлли. Американца объявили победителем, что вызвало негодование у публики в Абу-Даби, которая встретила это решение свистом. Кажется, ошарашен был и сам О'Мэлли, который едва нашел слова после боя. И даже несмотря на утверждение Даны Уайта о том, что победитель будет драться за титул, сам Шон в этом не уверен.

– Все могло пойти по-другому. Бои – самый безумный спорт на этой планете. Ян утащил меня туда, где я еще никогда не был. Мне нужно пересмотреть бой, прежде чем думать, просить ли титульник, – сказал Шон О'Мэлли после поединка.

Нельзя тут не вспомнить, что Петр называл американца проектом UFC, что лига продвигает Шона и делает все, чтобы тот как можно скорее оказался в топе. Да и сам Дана Уайт неоднократно высказывался насчет того, что О'Мэлли – будущая звезда организации. И после всех этих высказываний рефери выносят вот такое решение. И как тут не задуматься о причинно-следственных связях?

Списывать со счетов рано

Пётр Ян потерпел второе поражение подряд, и второе же – очень спорным судейским решением. В прошлом поединке он проводил реванш с Алджамейном Стерлингом, который продлился все пять раундов и завершился не в пользу россиянина. И тогда также было очень много разговоров, что победил все-таки Ян. Такого мнения придерживался и глава организации Дана Уайт.

История повторилась. Да, можно говорить о том, что Петр не показывает тех зрелищных поединков, которые были у него в начале карьеры в UFC – нет нокаутов и ярких побед. Но надо понимать, что и оппозиция у Яна стала куда серьезнее. Он проиграл два поединка Стерлингу, действующему чемпиону дивизиона, хотя по большому счету проигрышами это назвать не поворачивается язык: в первом случае Яна дисквалифицировали за запрещенный удар, хотя он вел в том поединке, а во втором было спорное раздельное решение в пользу Алджамейна. Между этими боями Пётр расправился с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхагеном.

О'Мэлли, несмотря на свою внешность и поведение, также имеет определенные бойцовские навыки и, в особенности, очень хорошие габариты для легчайшего дивизиона. При этом в такой оппозиции Ян все равно в каждом из своих боев работает первым номером, постоянно диктует соперникам свой темп и заставляет отступать. Пётр по-прежнему остается одним из самых зрелищных и опасных бойцов дивизиона, и списывать его со счетов в титульной гонке еще рано.

Мнения экспертов У UFC есть традиция выкладывать мнения журналистов ведущих спортивных изданий США по поводу того или иного боя. Особенно это актуально, когда поединок был близким по мнению судей или вызвал общественный резонанс. И обычно мнения журналистов также расходятся. Но только не в случае с поединком Яна и О'Мэлли. Все (абсолютно все) опрошенные эксперты признали в этом бою победу Петра: семь из них отдали все три раунда в пользу россиянина, еще пятнадцать посчитали, что Петр победил 2:1 по раундам. Вот такая занимательная арифметика получается. Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах: – Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс. Хабиб Нурмагомедов, экс-чемпион UFC в легком весе: – Раздельное решение? Но как? Как такое можешь быть? Клянусь, каждый раунд я Петру отдал! Как он мог проиграть? Хорхе Масвидаль, топовый боец среднего веса UFC: – Судьи в Абу-Даби рушат карьеры.

Другие бои В карде UFC 280 было много других интересных поединков. Особенно выделялись два титульных боя. После Петра Яна и Шона О'Мэлли в клетке появились действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, который встретился с бывшим чемпионом – Ти Джеем Диллашоу. Особой интриги не получилось. Стрелинг доминировал, а Диллашоу уже в первом раунде получил травму плеча. Во второй пятиминутке Алджамейн финишировал соперника и второй раз защитил свой пояс. В главном событии вечера в октагоне встретились бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев, которые оспорили вакантный титул в легком весе. Махачев, наставником и другом которого является Хабиб Нурмагомедов, не испытал проблем в этом бою. Присмотревшись к сопернику в первом раунде, во втором Ислам нанес точный удар в челюсть бразильца, а затем провел удушающий прием и одержал победу. Махачев стал третьим бойцом из России, которому удалось стать чемпионом UFC: ранее этот титул завоевывали Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.