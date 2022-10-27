Дзюдоисты поборются за 8 миллионов рублей

Тамерлан Башаев (слева) на Олимпиаде в Токио победил трехкратного чемпиона Игр и одиннадцатикратного чемпиона мира Тэдди Ринера (справа). Теперь Тамерлан выступит на чемпионате России в Екатеринбурге. Фото: Марина Майорова / ФДР

С 31 октября по 4 ноября Екатеринбург станет местом притяжения сильнейших дзюдоистов страны. Во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоятся личный и командный чемпионаты России по дзюдо.

Без чемпионата мира

Для российских дзюдоистов этот сезон складывается несколько лучше, чем у отечественных представителей других видов спорта, которых отстранили от мировых соревнований. Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам участвовать в некоторых турнирах в нейтральном статусе. Так, наши дзюдоисты весьма успешно выступили на «Большом шлеме» в Монголии.

Однако на главный старт года – чемпионат мира, который недавно прошел в Ташкенте, – россиян не пустили: Международный олимпийский комитет (МОК) настаивал на отстранении наших спортсменов, масла в огонь подливала Украинская федерация дзюдо, говоря о возможном бойкоте турнира, и в итоге IJF приняла решение о недопуске нашей команды. Хотя, конечно, российские дзюдоисты готовились к выступлению в Ташкенте, и, судя по результатам на турнире «Большого шлема» в Монголии, вполне могли претендовать на золотые медали. Но не сложилось.

Звездный состав

Поэтому все силы лучшие дзюдоисты страны отдадут в Екатеринбурге на чемпионате России. В столицу Урала пожалуют

бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев (свыше 100 кг) , победивший в Японии не кого-нибудь, а легендарного француза Тэдди Ринера ,

(свыше 100 кг) победивший в Японии не кого-нибудь, а легендарного француза , чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе (66 кг),

(66 кг), чемпион Европы Инал Тасоев (свыше 100 кг).

В женской части соревнований выступят:

бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова (70 кг),

(70 кг), бронзовый призер чемпионата мира-2018 Александра Бабинцева (78 кг),

(78 кг), обладатель золота Гран-при 2018 года Антонина Шмелева(78 кг).

Зрителям точно будет на кого посмотреть.

Дзюдоистам помогут самбисты

Сборная Свердловской области готовится к домашнему турниру с особым настроем. В заявке команды 70 человек (31 мужчина и 39 женщин), и все жаждут завоевать медали чемпионата в родных стенах. Особо стоит отметить самых титулованных спортсменов, которые представят сборную региона: это бронзовый призер Олимпиады в Токио Нияз Ильясов(100 кг), двукратный чемпион Европы Михаил Игольников (до 90 кг), четырехкратная чемпионка России, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Алена Прокопенко (до 70 кг), которая совсем недавно выиграла чемпионат Европы по самбо.

Усилит сборную Свердловской области по дзюдо самый титулованный свердловский самбист, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов. Его все привыкли видеть на турнирах по самбо, но пропустить домашний чемпионат России по дзюдо он не мог. Поэтому в категории до 100 кг у мужчин у сборной нашего региона будет мощное представительство в виде олимпийского призера по дзюдо и многократного чемпиона мира по самбо.

– Мне всегда нравился этот вид единоборств, – отметил Альсим. – Я занимался дзюдо параллельно с самбо, здесь своя специфика, своя конкуренция. Будет интересно испытать свои силы. Думаю, всем будет интересно посмотреть, на что способны самбисты на татами.

Мужчины и женщины – вместе

Личные соревнования продлятся три дня, а в заключительный соревновательный день, 4 ноября, спортсмены проведут командный турнир.

Он будет представлять собой смешанные соревнования среди федеральных округов по системе, которую ввели еще в 2016 году. До этого времени командные соревнования проводились отдельно среди женщин и отдельно среди мужчин. Сейчас их заменяет один смешанный турнир, в котором от команды принимают участие по три мужчины и три женщины, и каждое противостояние идет до четырех побед со стороны одной из команд. Если после шести схваток счет ничейный (3:3), то проводится жеребьевка и выбирается одна из шести категорий, представители которой проводят еще один поединок, на этот раз решающий. Таким образом, команда, набравшая четыре победы, проходит в следующий круг соревнований, а сам турнир проходит по олимпийской системе с утешительными встречами.

Второй в истории

Екатеринбург принимает чемпионат России по дзюдо всего второй раз, хотя турнир проводится ежегодно уже 30 лет.

Дворец игровых видов спорта «Уралочка» впервые стал местом проведения национального первенства в 2010 году. Тогда представители Свердловской области завоевали только одну медаль (бронза у Ксении Чибисовой). Для сравнения: в чемпионате страны прошлого года свердловчане получили 5 наград, в том числе – две золотые.

Не стоит забывать, что Екатеринбург был столицей российского этапа «Большого шлема». Крупнейшие международные соревнования проходили в столице Урала трижды – в 2017, 2018 и 2019 годах.

Не медалями едиными В этом году для спортсменов, помимо медалей и кубков, подготовлены и денежные призы. Призовой фонд турнира составляет более восьми миллионов рублей. Победители в личных соревнованиях получат по 150 тысяч рублей, серебряные призеры – по сто тысяч рублей, бронзовые – по 50 тысяч рублей. Награда ждет и победителей смешанного командного турнира: лучший коллектив получит 1 миллион 600 тысяч рублей.

Расписание соревнований 31 октября Мужчины – 60 кг, женщины – 78 кг, свыше 78 кг; Церемония открытия турнира. 1 ноября Мужчины – 66 кг, 73 кг, женщины – 63 кг, 70 кг; 2 ноября Мужчины – 81 кг, 90 кг, женщины – 57 кг; 3 ноября Мужчины – 100 кг, свыше 100 кг, женщины – 48 кг, 52 кг; 4 ноября Смешанные командные соревнования среди федеральных округов. Предварительные схватки будут начинаться ежедневно в 10:00 по уральскому времени, финальный блок соревнований – в 16:30. Прямые трансляции турнира можно будет увидеть на сайте judo.ru, а трансляцию финальных поединков каждого дня соревнований – в эфире федерального телеканала «Матч Боец».