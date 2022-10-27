Стала известна программа чемпионата России по дзюдо в Екатеринбурге

Мероприятие пройдет в ДИВСе. Фото: Алексей Кунилов

Мероприятие пройдет с 30 октября по 5 ноября во Дворце игровых видов спорта (ДИВС). Участников ждут выставка картин, тематическая церемония открытия и мастер-классы.

Церемония открытия, на которой будут присутствовать ветераны российского дзюдо, действующие спортсмены сборной, самые юные российские дзюдоисты, а также почетные гости соревнований, состоится 31 октября. Ее посвятят 50-летию Федерации дзюдо России.

Кроме того, в одной из спортшкол Екатеринбурга в рамках чемпионата состоятся мастер-классы бронзовых призеров Олимпийских игр в Токио Тамерлана Башаева и Нияза Ильясова. А в фойе ДИВСа будет представлена выставка картин члена Союза художников России Евгения Уткина. В экспозицию вошло 18 работ о дзюдо и о философии этого вида единоборств. Каждому произведению уральский поэт Олег Филатов посвятил японские трехстишья — хайку.

"Последний раз столь крупный форум национального масштаба Екатеринбург принимал в 2010 году. Тогда турнир также проходил во Дворце игровых видов спорта. В этот раз национальное первенство состоится на обновленной арене. Ну а протестирует ее настоящий звездный десант: бороться за награды на уральском татами будут порядка 500 сильнейших дзюдоистов страны", — сказал и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По данным департамента информполитики региона, 12 лет назад в активе свердловской сборной была всего одна медаль — бронза. В этот раз предполагается, что наград будет больше.

"За это время федерация дзюдо сделала большой шаг вперед, сегодня наши спортсмены — фавориты не только российского, но и международного дзюдо. Сейчас дзюдоисты завершают подготовку к чемпионату страны. Настроены все серьезно, по-боевому, уверен, что медалей будет больше, чем 12 лет назад", — рассказал спортивный директор Федерации дзюдо Свердловской области Максим Федосеев.

Напомним, призовой фонд чемпионата составит 8,1 миллиона рублей. Победитель личных соревнований получит 150 тысяч рублей. Те, кто займет второе и третье места — 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Коллективу, признанному лучшим в командном турнире, вручат 1,6 миллиона рублей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.