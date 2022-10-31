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31 октября 2022, 17:39

Свердловские спортсмены завоевали две медали в первый день чемпионата России по дзюдо

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился первый день чемпионата России по дзюдо. Свердловские спортсмены сумели завоевать две медали. 

В соревнованиях у мужчин в категории до 60 кг в финал турнира пробился трехкратный чемпион страны, екатеринбургский спортсмен Сахават Гаджиев: на пути к финалу он одержал четыре победы. В схватке за золотую медаль он встречался с представителем Дагестана Гамзатом Заирбековым. 

Встреча получилась упорной. В основное время схватки Сахават получил два предупреждения за пассивность, его соперник — одно, за стягивание в партер. Но для выявления победителя этого было недостаточно, поэтому назначили дополнительное время. Гаджиев взвинтил темп, его соперника наказали предупреждением во второй раз. Но решающий бросок сумел провести Гамзат Заирбеков: он совершил красивый бросок на "иппон" и одержал победу, став чемпионом России. У Сахавата Гаджиева — серебро.

В категории до 78 кг у женщин в финал пробилась представительница Свердловской области Алена Прокопенко. В сентябре она выиграла чемпионат Европы по самбо, а через месяц вышла в финал чемпионата России по дзюдо. В предварительных схватках она одержала три победы, а в финале встречалась с Александрой Бабинцевой из Москвы. Увы, особой борьбы не получилось: Бабинцева провела бросок уже на первых секундах встречи и одержала досрочную победу.

Таким образом, в копилке сборной Свердловской области две серебряные медали после первого дня чемпионата России.

Областная газета Свердловской области

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