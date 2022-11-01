Серебряный старт

Фото: Павел Ворожцов.

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта «Уралочка» стартовал чемпионат России по дзюдо. В первый соревновательный день прошли схватки в трех весовых категориях, состоялась торжественная церемония открытия, а также были вручены первые награды. Среди призеров оказались и два представителя Свердловской области.

ВИП-гости

Нынешний чемпионат России посвящен 50-летнему юбилею отечественной федерации дзюдо. В Екатеринбург посмотреть на схватки сильнейших спортсменов страны приехали заслуженные дзюдоисты России: двукратный чемпион мира, победитель Игр-1980 Николай Солодухин, четырехкратный чемпион Европы, чемпион мира Хазрет Тлецери, пять Олимпийских чемпионов Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016: Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев, Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев. Всех их, а также других гостей чемпионата поприветствовал новоиспеченный президент Всероссийской федерации дзюдо Сергей Соловейчик, ранее возглавлявший Европейский союз дзюдо.

– Уникальное мероприятие, на котором зрители смогут увидеть сильнейших спортсменов страны, – отметил Сергей Соловейчик. – Обычно у нас часть дзюдоистов готовилась к международным турнирам, а часть принимала участие в чемпионате страны. В этом году практически все топовые спортсмены приехали в Екатеринбург. В Свердловской области много делают для развития дзюдо, здесь проходили соревнования и мирового уровня, и, конечно, в дальнейшем мы планируем продолжить сотрудничество.

В первый соревновательный день зрители увидели схватки в трех весовых категориях: до 60 кг у мужчин, а также до 78 кг и свыше 78 кг у женщин.

На этот раз – серебро

В мужской части соревнований до Екатеринбурга так и не добрался чемпион мира-2021 Яго Абуладзе, хотя изначально анонсировалось его выступление на турнире. В его отсутствие основными фаворитами на победу были победители молодежного первенства Европы, ранее уже выигрывавшие чемпионат России – представитель Дагестана Гамзат Заирбеков и екатеринбуржец Сахават Гаджиев. На прошлогоднем чемпионате страны Сахават попробовал себя в более тяжелом весе (до 66 кг), остался без наград и решил вернуться в привычную для себя категорию.

Оба спортсмена оправдали статус фаворитов, хотя путь к финалу был непростым. Заирбеков оказался сильнее Харуна Тлищева, Михаила Алдын-Оола и Рамазана Цику, а в полуфинале расправился с еще одним дагестанцем, призером первенства мира Имамом Ибрагимовым. Сахават Гаджиев, в свою очередь, прошел Лом-Али Хамзатова, Ачыты Домбуу, Шамсутдина Умаева и Аюба Блиева.

Финал получился упорным, как и предполагает схватка за золотую медаль. Гаджиева поддерживал переполненный ДИВС, все болели за екатеринбуржца, некоторые даже брали на себя роль тренеров, выкрикивая подсказки прямо с трибун.

– Сахавата сегодня очень сильно поддерживали трибуны, это чувствовалось. Мне же приходилось поддерживать самого себя, быть своим болельщиком, – отметил после финальной схватки Гамзат Заирбеков.

Основное время встречи прошло в равной борьбе. Заирбеков, имея преимущество в росте, старался выигрывать верхний плотный захват, вел силовую борьбу и несколько раз был близок к тому, чтобы совершить результативный бросок. Сахават больше работал вторым номером, пытался раскачать оппонента и подловить на быструю атаку.

В основное время никому из спортсменов не удалось совершить бросок, у Гаджиева было два предупреждения, у Заирбекова – одно. Поэтому был назначен «голден скор» (дополнительное время до первого броска), в котором Сахавату удалось прибавить в активности. Несколько раз он хорошо заходил на приемы, но Гамзат выкручивался, а после этого Заирбеков уже сам провел бросок, который принес ему победу. В очередной раз он выиграл плотный захват и провел переднюю подножку, бросив Гаджиева на «иппон». Таким образом, Гамзат Заирбеков стал чемпионом России, у Сахавата Гаджиева – серебро.

Быстрый финал

В женской части соревнований надежды на медаль среди свердловских спортсменок были связаны с Алёной Прокопенко, выступавшей в категории до 78 кг. Месяц назад Алёна выиграла первую для себя международную медаль по самбо, став победительницей чемпионата Европы. В дзюдо Прокопенко выступает гораздо чаще и успешнее: четыре раза выигрывала чемпионат России, дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира. Поэтому, конечно, местные зрители ждали от нее как минимум выхода в финал.

С этой задачей Алёна справилась. Сначала она оказалась сильнее Екатерины Панферовой, затем одолела Любовь Орлову, а в полуфинале турнира прошла Антонину Шмелёву.

С другой стороны турнирной сетки навстречу свердловчанке уверенно двигалась москвичка Александра Бабинцева – бронзовый призер чемпионата мира, участница Олимпийских игр в Токио. Она сломила сопротивление Надежды Строиловой, Ольги Лихоты и Анастасии Нужненковой.

Зрители ожидали увидеть упорное противостояние в финале и активно поддерживали Алёну, но схватка получилась быстрой. В первой же атаке Прокопенко попыталась сделать бросок через грудь, но Бабинцева проконтролировала падение свердловчанки и уложила ее на спину, заработав «иппон» – досрочную победу.

– Честно говоря, я настраивалась на долгий финал, на бой с Прокопенко, и не ожидала, что смогу так быстро одержать победу. С Алёной мы никогда раньше не боролись на соревнованиях– она недавно перешла в нашу категорию из 70 кг, и потому я не знала ее как соперницу, – сказала после встречи Александра Бабинцева.

Без свердловчан

Единственная весовая категория первого соревновательного дня, в которой свердловские спортсмены не сумели завоевать медали – это категория свыше 78 кг у женщин. Наш регион представляли Ольга Михеева и Надежда Еремеева, но обе спортсменки уступили в первом круге. Надежда после этого попала в утешительные встречи, где снова проиграла и покинула турнир.

Золото в этом весе разыграли Мария Иванова из Самарской области и Дарья Владимирова из Краснодарского края, победа осталась за Марией Ивановой.