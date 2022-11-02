«При такой поддержке проигрывать нельзя»

Сергей Соловейчик (слева) вручает Евгению Куйвашеву «Золотой пояс дзюдоиста». Фото: Департамент информационной политики свердловской области

В Екатеринбурге продолжается главный старт сезона для отечественных дзюдоистов – чемпионат России. Во второй соревновательный день прошли встречи в четырех весовых категориях (по две у мужчин и женщин), и свердловские спортсмены сумели пополнить копилку сборной региона еще тремя наградами, в том числе и первым золотом.

Первое золото

Во второй день турнира основные надежды на медали у свердловских болельщиков были связаны с женскими соревнованиями. В категории до 63 кг одной из претенденток на чемпионство была 23-летняя екатеринбурженка Дали Лилуашвили. У нее за плечами множество побед на молодежном уровне, в том числе и на международной арене. В последнее время Дали выступает среди взрослых и уже успела отметиться несколькими яркими победами, например, на этапе «Russian Judo Tour» в Красноярске.

В первых двух схватках чемпионата России Дали одержала досрочные победы: сначала дважды за минуту бросила на «ваза-ари» москвичку Евгению Павлову, а затем на «иппон» Екатерину Оноприенко из Пермского края. Сломить сопротивление Ксении Медведевой из Брянской области удалось только в «голден скор» (дополнительное время). Победа в полуфинале над Екатериной Вальковой из Краснодарского края также была одержана в дополнительное время.

В финале Дали встречалась со своей давней знакомой – Анастасией Гончаровой из Краснодарского края. Девушки много раз боролись между собой, поэтому хорошо знают друг друга. Схватка получилась напряженной и также перешла в «голден скор». Там Дали сумела прибавить в активности, после чего Гончарову наказали третьим предупреждением, и победа досталась Лилуашвили, которую очень тепло приветствовали местные болельщики.

– С соперницей по финалу мы встречаемся уже не в первый раз, – рассказала Дали после награждения. – Сегодня я старалась больше работать тактически, мне было важно с головой побороться. Это чемпионат России – самый главный старт, и я выиграла его впервые. Я выступаю за Екатеринбург, поэтому трибуны меня активно поддерживали, что серьезно вдохновляло. При такой поддержке проигрывать было просто нельзя.

В этой же весовой категории еще одну медаль для Свердловской области завоевала Екатерина Цыберт. Она неплохо начала турнир, выиграв две встречи, но затем уступила Анастасии Гончаровой. Через утешительные встречи Екатерина добралась до схватки за бронзовую медаль, где сумела одолеть Екатерину Валькову и занять третье место.

Дали Лилуашвили благодарит зрителей за поддержку после победы в финале чемпионата России. Фото: Павел Ворожцов

Уступила сильнейшей

Одной из претенденток на медали в категории до 70 кг у женщин была свердловчанка Яна Полякова. Действующая чемпионка России защищала титул в родных стенах и начала очень уверенно, оформив две досрочные победы над москвичками Аленой Бурлаченко и Дарьей Брюхановой. В третьем круге Яна одолела Ксению Задворнову из Татарстана, совершив бросок на «ваза-ари» и вышла в полуфинал.

Надо сказать, что свердловчанке не повезло с сеткой, и она попала в одну часть с самой титулованной участницей чемпионата России в Екатеринбурге в женских соревнованиях – бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Мадиной Таймазовой. Именно с ней турнирная судьба свела Яну в полуфинале турнира. Девушки встречались между собой в финале «Russian Judo Tour» в Санкт-Петербурге, и тогда сильнее оказалась Мадина Таймазова. Взять реванш в Екатеринбурге Яне не удалось, Мадина провела бросок на «ваза-ари» и одержала победу, оформив выход в финал.

В поединке за бронзу Полякова встретилась с Викторией Карсановой и одержала победу, заняв третье место. Мадина Таймазова в финале расправилась с Диной Гизатулиной, став чемпионкой России.

Братские медали

В мужской части соревнований во второй день чемпионата России свердловчане остались без наград. При этом нельзя не отметить один интересный момент: в категории до 66 кг выступал представитель Краснодарского края Абрек Нагучев, а в категории до 73 кг боролся Казбек Нагучев – его родной брат. Оба спортсмена дошли до финала в своих весовых категориях, но выступили там по-разному. Абрек выиграл у Абдулы Абдулжалилова и стал чемпионом страны в категории до 66 кг, а Казбек уступил Армену Агаяну и завоевал серебро.

Почетные гости Перед финальными встречами во второй соревновательный день к спортсменам и зрителям обратился помощник Президента РФ Игорь Левитин, который находился в Екатеринбурге с рабочим визитом. Он зачитал обращение Владимира Путина, посвященное 50-летнему юбилею отечественной федерации дзюдо. «Ваша авторитетная общественная организация много делает для того, чтобы такой динамичный, зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в стране. Чтобы отечественная школа дзюдо уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира», – зачитал Игорь Левитин. После этого к спортсменам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Высокая честь и большая ответственность принимать чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Мы накопили богатый опыт проведения крупных всероссийских и международных соревнований. Уверен, что спортсмены чувствуют себя как дома, а чемпионат проходит отлично. От всей души желаю всем участникам соревнований достойного выступления, спортивного азарта, честной борьбы, справедливого судейства, поддержки болельщиков. И пусть победит сильнейший, – сказал Евгений Куйвашев. В ответном слове президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик поблагодарил главу региона за содействие в проведении масштабного турнира. Также он вручил Евгению Куйвашеву почетный знак Федерации дзюдо «Золотой пояс дзюдоиста». По словам главы федерации, этот знак вручается за большой вклад в развитие этого вида спорта и в особенности детских программ. Также Игорь Левитин и Евгений Куйвашев остались посмотреть на финальные встречи второго соревновательного дня и приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров чемпионата России.

Государственные награды Игорь Левитин по поручению Владимира Путина вручил государственные награды Российской Федерации спортсменам и работникам сферы физической культуры и спорта. Орденом Александра Невского награжден тренер по дзюдо «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Московской области Авель Казаченков ;

; Орденом Почета награждены заслуженный мастер спорта СССР Николай Солодухин и почетный президент Федерация дзюдо России Геннадий Калеткин ;

и почетный президент Федерация дзюдо России ; Орденом Дружбы награждены член президиума Федерации дзюдо России Виталий Макаров, вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных, главные тренеры спортивной сборной команды Российской Федерации по дзюдо «Центра спортивной подготовки сборных команд России» Дмитрий Морозов и Хасанби Таов.