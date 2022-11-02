Яна Джумаева принесла Свердловской области шестую медаль чемпионата России по дзюдо

Фото: Данил Паливода

В Екатеринбурге завершился третий день чемпионата России по дзюдо. Свердловские спортсмены пополнили запас своих медалей еще одной.

В категории до 57 кг у женщин третье место заняла Яна Джумаева. Она начала турнир с двух побед, но в четвертьфинале встретилась с будущей финалисткой соревнований Анастасией Конкиной и уступила ей. Яна попала в утешительные встречи, где одолела еще одну свердловчанку Марину Мурашову, а затем Виту Майданик из Самарской области. В схватке за бронзовую медаль Джумаева встречалась с Суман Артыковой из Москвы. Яна контролировала встречу, провела подхват на "ваза-ари" и сумела победить.

Эта медаль стала шестой для сборной Свердловской области на этом турнире. В первый соревновательный день серебро добыли Сахават Гаджиев (до 60 кг) и Алена Прокопенко (до 78 кг). Во второй день чемпионкой России стала Дали Лилуашвили (до 63 кг), а бронзовые медали завоевали Екатерина Цыберт (до 63 кг) и Яна Полякова (до 70 кг).