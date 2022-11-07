«Моя мечта сбылась: я чемпион мира»

Шавкат Рахимов с поясом чемпиона мира. Фото: Скриншот трансляции боя

В минувшую субботу в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся масштабный турнир по профессиональному боксу. В главном карде турнира выступил и представитель екатеринбургской Академии единоборств РМК и RCC Boxing Promotions Шавкат РАХИМОВ, который завоевал титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе (до 58,97 кг).

Длинный путь

28-летний уроженец Таджикистана Шавкат Рахимов начинал в любительском боксе, но, не сумев пройти отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, решил перейти в профессионалы. Подписав контракт с RCC Boxing Promotions, он перебрался в Екатеринбург, где и начал строить свою карьеру.

Дебютировал в профессионалах в декабре 2015 года, победив Визита Гаирбекова. С тех пор Рахимов выступал на Урале, проводя свои поединки в Екатеринбурге и Челябинске. Начиная с шестого боя, в соперниках у Шавката были только иностранцы, и он постепенно поднимался в мировых рейтингах.

В сентябре 2019 года Шавкат провел свой первый поединок за пределами России: в ЮАР он сошелся в претендентском бою с Азингой Фузиле. Победив южноафриканца, Рахимов стал обязательным претендентом на титульный поединок по версии IBF и шанс завоевать пояс получил в феврале 2021 года.

Действующий на тот момент обладатель пояса – американец Джозеф Диаз– не смог уложиться в вес, за что был лишен титула. То есть пояс стал вакантным, и завоевать его в этом бою мог только Рахимов. Шавкат, по мнению многих экспертов, был лучше в этом поединке (который, кстати, проходил в США), но судьи вытащили Диаза на ничью большинством судейских записок, а титул остался вакантным.

После этого Рахимов в Екатеринбурге уверенно разобрался с Сардором Музафаровым и стал ждать нового титульного предложения. Летом стало известно, что Шавкат проведет бой против валлийца Джо Кордины – обладателя пояса IBF. Но Кордина получил серьезную травму и его лишили титула, а на замену вышел англичанин Зелфа Барретт.

Проигрывал. Но собрался

Как и к поединку с Диазом, Шавкат сначала готовился в Екатеринбурге, а затем отправился в США – в зал легендарного тренера Фредди Роуча (он, кстати, был в углу Рахимова во время поединка с Барреттом).

Титульный бой во втором полулегком весе открывал главный кард турнира в Абу-Даби. Шавкат начал поединок в своей манере, навязывал высокий темп, постоянно прессинговал англичанина и часто прижимал его к канатам. В первых двух раундах Рахимов смотрелся гораздо лучше своего соперника, а Барретт просто не понимал, что делать с таким давлением.

Переломный момент наступил в третьем отрезке, когда Шавкат увлекся атакой и пропустил встречный апперкот, после чего оказался на полу. Рахимов тут же поднялся и стал доказывать рефери, что он поскользнулся, но судья в этот момент отсчитывал нокдаун.

Забрав третий раунд, Зелфа нашел нужную дистанцию и стал читать атаки Рахимова, при этом неплохо атакуя самостоятельно. Англичанин переигрывал Шавката, хотя тот по-прежнему старался держать высокий темп и работать первым номером. Барретт забирал раунд за раундом и к девятому отрезку лидировал на судейских записках со счетом 6:2 по раундам.

Но все-таки тот прессинг и давление, которые оказывал Рахимов, принесли свои плоды. В девятом раунде Шавкату удалось отправить Барретта в нокдаун: он выбросил большое количество ударов, после которых Зелфа свалился в одном из углов ринга. Англичанин поднялся и продолжил поединок, но ненадолго. Рахимов тут же принялся добивать соперника, Барретт ушел в глухую защиту, после чего вновь оказался на полу. На этот раз судья не стал отсчитывать нокдаун, а решил прекратить избиение.

Шавкат Рахимов одержал победу техническим нокаутом и стал новым чемпионом мира по версии IBF во втором полулегком весе.

Первый пояс

Шавкат Рахимов стал первым боксером Академии единоборств РМК, кому удалось завоевать титул чемпиона мира.

Кроме него шанс выиграть пояс был у Заура Абдуллаева. 13 сентября 2019 года Абдуллаев боксировал с американцем Дэвином Хэйни за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе (до 61, 24 кг). Хэйни в доминирующей манере одержал победу, сломав Абдуллаеву орбитальную кость. Впоследствии Дэвин стал абсолютным чемпионом мира в этом весе и по-прежнему остается непобежденным боксером.

Не стоит забывать и про Магомеда Курбанова, выступающего в первом среднем весе (до 69,85 кг). У непобежденного екатеринбуржца была возможность оспорить титул чемпиона мира по версии WBA в апреле 2019 года. Тогда он должен был провести поединок в Марселе против француза Мишеля Соро, была запланирована трансляция этого поединка на «Первом канале», к бою было приковано большое внимание. Но за два дня до поединка стало известно, что Курбанов не смог вовремя вылететь во Францию: визу одобрили только в день взвешивания, когда Магомед уже должен был быть в Марселе. Поединок сорвался, и больше Курбанов титульного шанса не получал, хотя после этого одолел в Екатеринбурге двух бывших чемпионов мира – Лиама Смита и Патрика Тейшейру. Возможно, после боя за звание абсолютного чемпиона мира в этом весе между Тимом Цзю и Джермейлом Чарло Курбанов попадет в список претендентов на титульный поединок.

Бивол непобедим

В главном событии турнира в Абу-Даби в ринге сошлись два непобежденных боксера: россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес. Бивол имеет титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. В карьере Дмитрия перед поединком с Рамиресом было 20 побед в 20 поединках, в том числе и над легендарным Саулем Альваресом. Рамирес же подошел к претендентскому бою с еще более внушительным рекордом – 44 победы в 44 боях. Долгое время Хильберто выступал в средней весовой категории (до 72,57 кг), был чемпионом мира по версии WBO, провел несколько защит титула и перешел в полутяжелый вес.

Несмотря на то, что Рамиреса считали реальной угрозой для Бивола, бой получился абсолютно односторонним. Дмитрий вышел в ринг под трек Басты «Моя игра»: Василий Вакуленко исполнял композицию вживую, появившись в ринге вместе с российским боксером. Это была действительно игра Бивола: россиянин доминировал, разбирал соперника на части, не давая Рамиресу никаких шансов. Если в первых раундах Хильберто удавалось доносить удары до Бивола и держать дистанцию благодаря своим габаритам, то в дальнейшем Дмитрий приспособился к своему сопернику и вел свой поединок. Он технично доставал Рамиреса сериями, а когда мексиканец вкладывался в сильные удары, Дмитрий грамотно уходил с линии атаки за счет скорости.

В итоге бой прошел всю дистанцию, но преимущество россиянина было слишком очевидно: 118–110, 117–111, 117–111 – победа Бивола зафиксирована единогласным решением судей. Теперь в этом весе осталась одна интрига: когда же состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира между Дмитрием Биволом и обладателем трех поясов, еще одним россиянином Артуром Бетербиевым?

Россияне продолжают господствовать в полутяжелом весе. Долгое время топовым боксером в этой категории был магистр УрФУ, уроженец Копейска Сергей Ковалев. «Крашер» владел тремя чемпионскими поясами и считался одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Прямая речь После поединка Шавкат Рахимов поделился своими эмоциями от победы: - Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую. Знаю, что упорный труд вознаграждается. Я шел до конца к своей цели, несмотря на трудности, травмы. Моя мечта сбылась – я стал чемпионом мира. Что касается боя, то он был зрелищный. С нокдауном, который мне отсчитали в третьем раунде, я не согласен: по правилам я должен был коснуться земли тремя точками опоры, у меня же было их только две. Ну ничего, это стало лишь дополнительной мотивацией для меня. Я понимал, что бой будет непростой, всегда настраиваюсь на настоящую битву, на все 12 раундов. Но также я понимал, что рано или поздно соперник не выдержит моего напора, прессинга. У него в карьере еще не было таких боев. Что, собственно, и произошло в девятом раунде. Спасибо моей команде за подготовку. Понятно, что следующий мой соперник определен – это Джо Кордина. Поменялся только наш статус: теперь я чемпион мира, а он претендент. Он хороший соперник, агрессивный, мощный. Желаю ему скорейшего выздоровления, и мы обязательно проведем бой, к которому я также буду максимально готов.