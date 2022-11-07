Дома и стены помогают

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо. На протяжении пяти дней сильнейшие спортсмены страны боролись за медали и призовой фонд турнира в размере 8 миллионов рублей. Свердловские дзюдоисты заняли первое место в общем зачете среди субъектов, завоевав десять медалей, три из которых – золотые.

«ОГ» подробно рассказывала о первых двух соревновательных днях, во время которых свердловские борцы повторили результат предыдущего чемпионата России: тогда команда региона завоевала пять наград. Но на достигнутом наши земляки не остановились.

В третий соревновательный день копилка сборной области пополнилась на одну медаль. В категории до 57 кг у женщин третье место заняла екатеринбурженка Яна Джумаева.

Но самым прибыльным для свердловчан оказался заключительный день личных соревнований, в котором им удалось завоевать еще четыре награды.

У женщин большое представительство области в категориях до 48 кг и до 52 кг привело к трем медалям.

В весе до 48 кг чемпионкой стала Сабина Гилязова, представляющая Свердловскую и Челябинскую области. В этой же весовой категории в схватке за бронзовую медаль сошлись екатеринбурженка Кристина Дудина и Аина Моисеева, представляющая Свердловскую область и Республику Саха. Встреча получилась упорной, и победительницей из нее вышла Аина Моисеева.

В категории до 52 кг у женщин в схватке за бронзу было еще одно противостояние свердловчанок: Оксана Кобелева боролась с Кариной Ефимовой. Кобелевой удалось провести результативный бросок и завоевать бронзовую медаль чемпионата России.

Без лидеров

Самыми ожидаемыми схватками были противостояния в весе до 100 кг у мужчин. Здесь должны были выступить бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Нияз Ильясов и шестикратный чемпион мира по самбо Альсим Черноскулов (оба представляют Свердловскую область). Однако в стартовом протоколе их фамилий не оказалось: Альсим не смог уложиться в весовую категорию, а Нияз получил травму на тренировке.

Другие представители региона в этом весе побороться за медали не сумели.

Зато в категории свыше 100 кг Валерию Ендовицкому, представляющему Свердловскую область и Краснодарский край, удалось завоевать золото. Чемпион Европы среди спортсменов до 23 лет в финале одолел двукратного призера чемпионата мира Инала Тасоева.

Длинная стенка

Завершением чемпионата России стали командные соревнования среди смешанных сборных федеральных округов. Традиционно такой вид программы предполагает, что от каждой команды выступают по три мужчины и три девушки, и для победы в противостоянии нужно одержать четыре победы. Но организаторы чемпионата России в Екатеринбурге решили порадовать зрителей и организовали формат «длинной стенки»: за каждую из команд выступали представители во всех четырнадцати категориях (по семь у мужчин и женщин). Соответственно, для победы в противостоянии необходимо было взять восемь побед.

Сборная УрФО, куда входили в том числе и свердловские спортсмены, стартовала с победы над представителями ЮФО. В полуфинале уральские дзюдоисты столкнулись со сборной Санкт-Петербурга, и это противостояние было по-настоящему зрелищным. 14 схваток увенчались ничьей – 7:7. Жеребьевкой была выбрана категория до 100 кг у мужчин, представители которой и решили судьбу путевки в финал. Арман Адамян принес команде Санкт-Петербурга победу и вывел ее в финал. Уральцы же отправились в противостояние за третье место, где всухую разобрались с командой ЦФО – 8:0.

В финале Москва одолела Санкт-Петербург – 8:6.