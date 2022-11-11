Свердловские боксеры попали под санкции

Магомед Курбанов (слева) вылетел уже из двух мировых рейтингов. Фото: Пресс-служба RCC

Всемирный боксерский совет (WBC) – одна из четырех крупнейших боксерских организаций мира – убрал из своих рейтингов всех российских и белорусских спортсменов. Об этом заявил президент WBC Маурисио СУЛЕЙМАН на очередном конгрессе организации.

Их было четверо

Прежде всего нужно отметить, что первые санкции в отношении российских и белорусских спортсменов со стороны WBC были введены еще в феврале. Тогда был объявлен запрет на проведение любых боксерских поединков под эгидой организации на территории России и Белоруссии. Сейчас же Всемирный боксерский совет исключил всех боксеров двух стран из своих рейтингов. Под санкции попали 16 россиян, в том числе четыре представителя екатеринбургской Академии единоборств РМК и RCC Boxing Promotions – Заур Абдуллаев, Магомед Курбанов, Евгений Тищенко и Евгений Романов.

Заур выступает в легкой весовой категории (до 61,24 кг), и в прошлом уже выходил на титульный поединок: в 2019 году он встретился в США с непобежденным американцем Дэвином Хэйни, который на данный момент является абсолютным чемпионом мира в легком весе. Тогда на кону стоял как раз пояс по версии WBC, но Абдуллаев тот бой проиграл. До исключения из рейтингов Заур занимал пятую позицию по версии Всемирного боксерского совета.

Магомед Курбанов выступает в первом среднем весе (до 69,85 кг), где и старший сын Кости Цзю – Тим Цзю. Магомед, представляющий Академию единоборств РМК, имел возможность, как и Заур Абдуллаев, подраться за титул чемпиона мира: в апреле 2019 года должен был состояться бой за пояс чемпиона мира по версии WBA между Магомедом Курбановым и Мишелем Соро, но у екатеринбургского боксера оказались проблемы с визой, и титульный шанс прошел мимо. На момент исключения из рейтинга WBC Магомед занимал шестую позицию, имея в активе две победы над экс-чемпионами мира.

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко свою профессиональную карьеру начал в 2018 году, перебравшись в Екатеринбург. С тех пор он провел 11 боев, десять из которых выиграл. До ноября 2022 года находился на 14-й позиции в рейтинге WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Евгений Романов, также представляющий RCC Boxing Promotions, является непобежденным боксером. В своей профессиональной карьере он провел 17 поединков, во всех одержал победы. Евгений выступал в тяжелой категории (до 90,7 кг), но позже перешел в новую весовую категорию – бриджервейт (до 101,6 кг). Там Романов занимал первую позицию в рейтинге WBC и был претендентом на титул чемпиона мира.

Не первый случай

WBC стал второй боксерской организацией, которая убрала всех россиян из своих рейтингов. Первой была Всемирная боксерская ассоциация (WBA), которая вынесла отечественных спортсменов за скобки топ-15 еще в марте.

Тогда представителям Свердловской области также досталось. Магомед Курбанов занимал в рейтинге WBA шестую позицию, Евгений Тищенко шел 15-м, а уроженец Первоуральска Марк Урванов был третьим во втором полулегком весе (до 58,97 кг).

Есть исключения

У российских боксеров теперь остается только два варианта продолжения карьеры: либо проводить поединки в двух других организациях, которые пока что не исключили наших спортсменов из рейтингов – Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская организация (WBO), либо проводить нерейтинговые бои.

Интересно, что те, кто имеет двойное гражданство, смогут дальше оставаться в рейтингах WBC, WBA и даже проводить титульные поединки, но, конечно, без российской символики. К примеру, совсем недавно в Абу-Даби свой пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг) защитил Дмитрий Бивол, который с 11 лет живет в России, но родился в Киргизии.

То же самое касается другого чемпиона в полутяжелом весе – Артура Бетербиева, который владеет поясами WBC, WBO и IBF. Артур родился в Дагестане, а в 2013 году переехал в Канаду и имеет местное гражданство. Оба чемпиона остаются в рейтингах и продолжают свою карьеру.