Евгений Гиматов (в синем) в финале личных соревнований Кубка России. Фото: Полина Зиновьева.

В Екатеринбурге состоялись крупные соревнования по тхэквондо ИТФ – Кубок России и Кубок Урала. В турнирах приняли участие более 750 спортсменов из 25 регионов страны. Свердловские спортсмены добились нескольких знаковых побед.

Неделю назад столица Урала принимала чемпионат России по дзюдо. Во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» уложили три татами, на которых выступали сильнейшие дзюдоисты страны. После завершения турнира ДИВС преобразовался в дом для тхэквондистов: вместо трех татами появились пять доянгов (ковры для тхэквондо).

Стоит отметить, что соревнования проходили под эгидой ИТФ (ITF) – Международной федерации тхэквондо. В этом виде спорта существуют две федерации, которые параллельно и независимо друг от друга проводят соревнования – ИТФ и ВТФ (Всемирная федерация тхэквондо).

Кубок России проводился среди мужчин и женщин, а Кубок Урала проходил в двух возрастных категориях: среди юниоров и юниорок (14–17 лет) и среди юношей и девушек (11–13 лет). Соревнования проходили как по спаррингам, так и по туль (демонстрация техники). Если в технических упражнениях весовая категория неважна, то в спаррингах спортсмены выступали в определенных весовых категориях.

Свердловчане не остались без наград во всех возрастах, но самые важные медали достались свердловским спортсменам именно на Кубке России.

– Мы еще не подвели окончательные итоги, протоколы формируются, очень много категорий, возрастов и участников. Если говорить об основных результатах, о тех ключевых победах, которые были у команды Свердловской области, то я бы в первую очередь выделил золото в командном мужском спарринге Кубка России. В финале обыграли команду Москвы – это серьезный результат, которого давно у нас не было. И еще бы отметил два результата в личных соревнованиях на Кубке России: Ольга Грибанова из Каменска-Уральского добыла победу в категории до 62 кг, а Евгений Гиматов забрал золото в категории до 71 кг, – рассказал «Областной газете» один из организаторов турнира, мастер спорта международного класса по тхэквондо Павел Гиматов.