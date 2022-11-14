Свердловчане завоевали 3 золотых медали на чемпионате мира по самбо

Станислав Скрябин (второй слева) выиграл чемпионат мира в 2018 году. После этого у него была длительная пауза в карьере. Но свердловчанин вернулся в спорт, выиграл чемпионат России, а следом и чемпионат мира — 2022. Фото: Алина Грифина/пресс-служба ВФС

В Бишкеке (Киргизия) завершился чемпионат мира по самбо. Российские спортсмены уверенно выиграли общекомандный зачет турнира, а свердловчане внесли в копилку национальной команды 5 медалей: 3 золотые и 2 бронзовые.

В первый день соревнований сборную региона представляла екатеринбурженка Екатерина Хасанова, выступавшая в категории до 50 кг. До финала она добраться не сумела, но без медали не осталась: Екатерина заняла третье место в своей весовой категории.

Во второй соревновательный день свердловчане завоевали еще две награды турнира. В категории до 72 кг не было равных екатеринбурженке Олесе Посылкиной. В финале она одолела Малеку Вольху из Румынии и заняла первое место. В мужской части турнира в самой тяжелой весовой категории (свыше 98 кг) бронзу завоевал Антон Брачев из Верхней Пышмы.

В заключительный соревновательный день Свердловскую область представляли Станислав Скрябин из Верхней Пышмы (до 79 кг) и Дарья Речкалова из Екатеринбурга (до 80 кг). Обоим спортсменам удалось добраться до финала и победить: Станислав в решающей схватке одолел Бегенча Балтаева из Туркменистана, а Дарья – Светлану Тимошенко из Белоруссии.

Таким образом, все 5 представителей Свердловской области на чемпионате мира по самбо завоевали медали: 3 золота и 2 бронзы. Всего же в активе российских самбистов 19 наград турнира: 13 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых.