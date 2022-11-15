Великолепная пятерка

Олеся Посылкина. Фото: Алина Грифина/Пресс-служба ВФС

В Бишкеке (Киргизия) завершился чемпионат мира по самбо, который убедительно выиграла сборная России. В составе нашей команды выступали пять спортсменов из Свердловской области, и все пятеро вернулись домой с медалями: трое стали победителями, еще двое завоевали бронзовые награды. На прошлом чемпионате мира у свердловчан была всего одна золотая медаль.

Бронзовый старт

В первый соревновательный день регион представила Екатерина Хасанова, которая выступала в категории до 50 кг. 21-летняя спортсменка в финале последнего чемпионата России одолела четырехкратную чемпионку мира – 34-летнюю Марию Молчанову – и завоевала право выступить в Бишкеке.

Екатерина начала чемпионат уверенно, разгромив по баллам Самару Абдумалик Кызы из Киргизии – бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира. Свердловчанка победила со счетом 7:0. А вот вторая схватка Екатерины получилась очень упорной. В соперницах у Хасановой была представительница сборной беженцев – Мария Амуюлина Гуэдез из Венесуэлы. Обе спортсменки имели шансы, а исход встречи решил один бросок, который совершила Гуэдез. Екатерина до самой последней секунды пыталась отыграться, но не получилось – 0:1.

Латиноамериканка позже стала новой чемпионкой мира, а Хасанова в схватке за третье место оказалась сильнее Мусшараф Ибудуллаевой из Узбекистана – 3:1.

Золото с первой попытки

Во второй соревновательный день в копилке сборной Свердловской области появилась первая золотая медаль. 23-летняя екатеринбурженка Олеся Посылкина должна была дебютировать на главном мировом старте еще в 2021 году, но заболела коронавирусом. Через год она во второй раз выиграла чемпионат страны и наконец-то выступила на чемпионате мира.

В первой схватке турнира Олесе противостояла Наоми Оверкамп из Нидерландов. Свердловская спортсменка за 20 секунд до конца завершила встречу досрочно – 9:0. В следующем круге Посылкина встречалась с грузинкой Нино Одзелашвили – чемпионкой мира 2018 года и трехкратной чемпионкой Европы. Схватка получилась чуть более упорной и прошла всю дистанцию. Олеся дважды бросила свою соперницу на балл, а затем провела удержание, за которое получила четыре балла – 6:0 в пользу екатеринбурженки.

За выход в финал чемпионата мира Олеся боролась с представительницей Белоруссии Анжелой Жилинской. Схватка вновь заняла всю дистанцию, и на этот раз победу свердловской спортсменке принесли два замечания, полученные Жилинской: за пассивное ведение борьбы и неправильный захват. Они переквалифицировались в один балл для Олеси, которая одержала минимальную победу – 1:0.

В финале россиянке противостояла румынка Малека Вольха. На этот раз свердловская спортсменка впервые на турнире оказалась в роли отстающей, получив предупреждение. Но Олеся довольно быстро выровняла положение, совершила бросок на один балл, и догоняющей уже стала румынка. Малека Вольха пыталась отыграться, но Олеся Посылкина выстояла и завоевала золотую награду.

Завоевал бронзу с травмой

Во второй день соревнований еще одну медаль сборной региона принес представитель Верхней Пышмы – 32-летний Антон Брачев в категории свыше 98 кг. Антон выступает в двух видах борьбы: в 2019 году он выиграл чемпионат страны по дзюдо, а в 2022 – по самбо, что и дало ему путевку в Бишкек.

В первой же схватке пышминец встретился с мощным узбеком Нурбеком Тураевым. Встреча прошла всю дистанцию, и Антон одержал победу с минимальным преимуществом, но получил при этом повреждение. Травма не позволила Брачеву в полной мере противостоять в следующей встрече Пуредворжу Дамдинсурену из Монголии. Соперник сначала бросил Антона на четыре балла, а затем провел удержание и одержал досрочную победу.

Брачев попал в схватку за третье место, где ему противостоял габаритный представитель Румынии Илие Натеа. Антону удалось провести подсечку на четыре балла, а затем он на опыте это преимущество удержал, став бронзовым призером чемпионата мира.

Самая молодая чемпионка

Завершили чемпионат мира свердловчане золотым дублем, причем у обоих наших чемпионов интересная история.

Екатеринбурженке Дарье Речкаловой всего 19 лет, она выступает в категории до 80 кг. Возраст позволяет ей бороться среди юниоров, и она это успешно делает: весной стала победительницей чемпионата России, а месяц назад выиграла первенство мира. Но при этом Дарья выступает и на взрослом уровне. На чемпионате России в Верхней Пышме она дошла до финала, где одолела опытную Алену Прокопенко (также представлявшую Свердловскую область) и получила право выступить уже на взрослом чемпионате мира.

В первой встрече Дарья за две минуты справилась с костариканкой Николь Кастро, проведя болевой прием. Следом ей противостояла Маймаргстенд Батбилет из Монголии. Дарья провела встречу как по учебнику: сначала сделала два броска на один и два балла, затем перешла на удержание, заработав еще четыре балла, а после вышла на болевой прием и заставила соперницу сдаться.

За выход в финал Дарья боролась с румынкой Катериной Москаловой. В середине схватки Речкалова дважды бросила соперницу, поведя со счетом 3:0. В итоге встреча прошла всю дистанцию и закончилась победой Дарьи по очкам.

В финале Речкалова встречалась с действующей чемпионкой мира из Белоруссии – Светланой Тимошенко. Но опыт не помог белорусской спортсменке: сначала ей выписали два замечания, а затем Дарья провела красивый бросок и повела со счетом 2:0. Этого преимущества хватило, чтобы к золоту юниорского первенства мира добавить и золотую медаль взрослого чемпионата планеты.

Поменял категорию, но все равно победил

Третьим победителем чемпионата мира среди представителей Свердловской области стал 33-летний Станислав Скрябин из Верхней Пышмы. В 2018 году он выиграл чемпионат мира в категории до 74 кг. На чемпионате страны в 2019 году Станислав взял только бронзу, что не дает путевки на международные соревнования. После этого Скрябин взял длительную паузу, связанную с рождением сына. Но в 2022 году спортсмен принял решение возобновить карьеру, поднялся в весовую категорию до 79 кг и выиграл чемпионат России.

В предварительных встречах чемпионата мира Станислав одержал две досрочные победы: сначала красиво бросил подхватом камерунца Франка Молакая, а в полуфинале болевым приемом победил грузина Левана Нахуцришвили. Между этими схватками Скрябин провел тяжелый поединок против монгола Тумуркуленга Даваадора, в котором победил со счетом 1:0.

Минимальной оказалась победа Станислава и в финале против представителя Туркменистана Бегенча Балтаева. Уже на первых секундах Скрябин провел бросок на один балл, который и принес ему золотую медаль. Спустя четыре года Станислав Скрябин вновь стал лучшим самбистом мира.

FIAS – раз Несмотря на присутствие российских спортсменов на чемпионате мира, российского флага и гимна в Киргизии не было. Россияне выступали под эгидой Международной федерации самбо (FIAS), и команда носила название FIAS 1. Отечественные самбисты были такие не одни: спортсмены из Белоруссии также выступали без собственной символики и назывались FIAS 2. Более того, у французской федерации в данный момент идут судебные разборки за право представлять Францию в самбо на международном уровне, поэтому все представители этой страны также выступают под эгидой Международной федерации самбо и носят название FIAS 3. Как бы тут не запутаться.

Помимо медалей – призовые Сборная России стала победительницей общекомандного медального зачета. На счету отечественных спортсменов 19 наград: 13 золотых, 2 серебряные и четыре бронзовые. Интересно, что всего был разыгран 21 комплект медалей, то есть только в двух весовых категориях российские спортсмены остались без наград. Второе место в общем зачете заняли хозяева турнира – сборная Киргизии: два золота, одно серебро и три бронзы. На третьем месте оказались представители Белоруссии – одно золото, три серебра и четыре бронзы. Отметим, что на чемпионате мира победители и призеры получали денежные призы. За первое место полагалось четыре тысячи долларов, за второе – три тысячи, за третье – две тысячи. Получается, что россияне заработали 66 тысяч долларов, а свердловчане – 16 тысяч.