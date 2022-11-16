Фото: Пресс-служба RCC

Уральская лига смешанных единоборств RCC (Russian Cagefighting Championship) завершит уходящий год крупным номерным турниром. 3 декабря в екатеринбургском КРК «Уралец» состоится вечер RCC 13, в главном поединке которого сойдутся Александр ШЛЕМЕНКО и Магомед ИСМАИЛОВ. Эксперты и любители этого вида спорта называют противостояние главным боем года в российском ММА.

Сага с проведением боя Шлеменко и Исмаилова тянется с конца прошлого года. 18 декабря 2021 года в Екатеринбурге прошел турнир RCC 10, после завершения которого в клетке появился Магомед Исмаилов и вызвал на бой Александра Шлеменко. «Шторм» вышел на связь по видео и ответил согласием.

Исполнительный директор RCC Николай Клименко заявил, что бойцы получат по 300 тысяч долларов каждый (это очень приличный гонорар – такой даже в UFC нечасто платят), а бой станет главным событием в российском мире единоборств.

Поединок первоначально запланировали на июль 2022 года, но из-за того, что Исмаилов не успел залечить травму колена, бой перенесли сначала на август, а затем и вовсе на конец года.

Шлеменко и Исмаилов, безусловно, яркие фигуры в отечественном ММА.

Александр провел свой первый бой аж в 2004 году. К моменту дебюта Магомеда в профессиональной карьере (март 2011) Шлеменко провел уже 45 боев (38 побед) и сделал себе имя в зарубежных организациях. Он, например, выигрывал гран-при средневесов одной из сильнейших лиг мира – Bellator, а также был ее чемпионом. В последние годы карьера 38-летнего бойца идет на спад: с 2018 года он выступает только в российских лигах (трижды в RCC) и при этом не всегда побеждает: в августе он за 20 секунд проиграл сербу Александру Иличу в Екатеринбурге, а через месяц провел ничейный поединок против бразильца Клебера Соузы. Но что у Александра не отнять – так это его опыт. За свою карьеру он провел 77 боев, в которых одержал 61 победу – таких цифр нет практически ни у кого в ММА.

Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов является одним из самых медийных бойцов в России. Сам ведет социальные сети, где имеет миллионы подписчиков, искусно владеет треш-током, постоянно старается быть в центре внимания. При этом и спортивные успехи у Исмаилова вполне неплохие: 21 бой, 17 из которых выиграны, есть победы над топовыми российскими спортсменами Вячеславом Василевским, Иваном Штырковым и Александром Емельяненко.

Бой Исмаилова и Шлеменко станет крупнейшим в истории RCC с точки зрения афиши и медийности. Вопрос лишь в том, что покажут спортсмены в клетке. Александр в последних двух боях, мягко говоря, не впечатлил, а Магомед в последний раз дрался по ММА в октябре прошлого года, проиграв в реванше Владимиру Минееву. После этого травмы и победный боксерский поединок в октябре 2022 года против Александра Илича, нокаутировавшего Шлеменко в первом раунде по правилам ММА. Пока спортивная составляющая поединка Шлеменко-Исмаилов остается загадкой, но и тот, и другой умеют зажигать в октагоне, поэтому хочется верить, что для уральской публики они устроят настоящее зрелище.

ВРЕЗКА (Первый пояс)

Для RCC бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент лиги решил создать специальный пояс для победителя встречи. Выставочный пояс станет первым шагом к запуску титульных противостояний в организации.

– В центре пояса будут размещены лого RCC, имена и прозвища бойцов, а по бокам изображения тигра и медведя, максимально точно отражающие образы будущих соперников. Объемные элементы будут собраны из 37 деталей, которые будут отлиты из меди и покрыты тонкими слоями различных металлов. В основу пояса лягут три слоя кожи разной толщины, – рассказали в пресс-службе RCC.