Свердловским дзюдоистам нет равных в России

Фото: Марина Майорова/ФДР

В Красноярске завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Как и на взрослом чемпионате страны, который в начале ноября прошел в Екатеринбурге, свердловские спортсмены завоевали целую россыпь наград: шесть золотых, две серебряных и семь бронзовых. Это позволило сборной области уверенно выиграть общий зачет среди регионов (на взрослом турнире, напомним, регион тоже занял первое место).

В первый соревновательный день спор за медали вели дзюдоисты самых тяжелых категорий (100 и свыше 100 кг) и дзюдоистки самых легких весов (44 и 48 кг). В категории до 48 кг сборная региона была представлена екатеринбурженкой Кристиной Дудиной, которая месяц назад остановилась в шаге от пьедестала почета на взрослом чемпионате страны, а в октябре выиграла первенство мира по самбо. На юниорском первенстве России по дзюдо Кристина показала свой высокий уровень, одержав три досрочные победы в предварительных схватках, а в финале одолев болевым приемом Полину Яковенко.

– Мы ехали сюда за золотой медалью и получили то, что хотели, – сказала Кристина после схватки. – Честно говоря, ожидала от этих соревнований более тяжелой борьбы. Думаю, мне помог четкий тренерский план, который я в точности реализовала.

Еще две бронзовые награды сумели завоевать Сайыына Петрова в категории до 44 кг, а также Дмитрий Евсеев в категории до 100 кг.

Во второй соревновательный день золотую медаль сборной региона принесла Карина Ефимова (до 52 кг). Она, как и Кристина Дудина, выступала в Екатеринбурге на взрослом чемпионате России и также остановилась в шаге от наград. Зато в Красноярске Карине не было равных, она уверенно дошла до финала, где в решающей встрече одолела другую свердловчанку – Елизавету Хачикову.

Еще одно золото в этот день принесла Ольга Мухина в категории до 57 кг. Все четыре предварительные она завершила досрочно, а вот финал получился напряженным, и только в дополнительное время свердловчанке удалось сломить сопротивление Дарьи Устиновой из Самары. В этой же весовой категории была схватка за бронзовую медаль с участием двух представительниц региона: Алены Алехиной и Яны Джумаевой. Сильнее оказалась Алена. Также третье место в категории до 81 кг у мужчин занял свердловчанин Даниил Кахаров.

Продолжили радовать свердловские юниорки и в третий соревновательный день. В категории до 63 кг не было равных Дарье Кузьминой. До финала она одержала пять побед, а в схватке за золото выиграла у Ксении Медведевой. Также на пьедестал почета поднялась представительница Свердловской области Милена Хилова, ставшая третьей. Еще одну бронзу в копилку региона добавила Софья Истомина в категории до 70 кг.

В заключительный день турнира в Красноярске блистали представители мужской сборной региона. Абдулла Ахмедов стал победителем в самой многочисленной категории – до 60 кг. В финале он выиграл у чемпиона России среди юношей Сайфуллы Омакаева.

А в категории до 55 кг у мужчин свердловчане завоевали сразу две медали: Владимир Ульянов стал вторым, а Максим Егоров-Цимбалист – третьим.

Шестую и заключительную золотую награду выиграла представительница региона Полина Иудина в категории до 78 кг. Интересно, что в этой же категории выступала недавняя победительница первенства и чемпионата мира по самбо, 19-летняя Дарья Речкалова. Но екатеринбурженка уступила в четвертьфинале Екатерине Панферовой, затем через утешительные встречи добралась до схватки за бронзу, в которой проиграла Виктории Лихачевой. Зато Полина Иудина отомстила за коллегу по команде, одолев в полуфинале Панферову, а в финале выиграв у Инсанат Заирбековой.

Таким образом, свердловская команда выиграла общекомандный зачет. На второй строчке расположилась сборная Самарской области, на третьей – сборная Чеченской республики.