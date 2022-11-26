Боец ММА Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург

Магомед Исмаилов прибыл в Екатеринбург вместе со своей командой. Фото: telegram-канал RCC: MMA & Boxing

Дагестанский боец смешанных единоборств, которого зовут "Лысый хищник", сразится в следующую субботу со "Штормом" — Александром Шлеменко, сообщает официальный telegram-канал спортивного промоутера "RCC: MMA & Boxing".

"Настроение такое, что как будто бы у меня через неделю бой будет. Вот такое состояние испытываю. Сейчас не о бое мысли, а о сгонке", — рассказал Исмаилов журналистам на встрече в Кольцово.

Боец признал, что снижение веса — задача не простая. Он попросил своих поклонников съесть за него пиццу с большой порцией болоньезе и запить все это сладким чаем.

Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург со своей командой. Тренирует бойца его брат Рамазан. Он займется подготовкой спортсмена к схватке. 3 декабря в поединке между Шлеменко и Исмаиловым будет разыгран специальный пояс.

Видео: telegram-канал RCC: MMA & Boxing

По данным RCC, противостояние соперников длится давно. В декабре 2021 года "Лысый хищник" бросил вызов на одном из турниров "Шторму", который тут же его принял. Планировалось, что бой состоится в августе 2022 года, однако Исмаилову пришлось сделать операцию на колене. В следующую субботу будет ясно, кто из бойцов станет лучшим в России в средней весовой категории.

Напомним, ранее боксер из Екатеринбурга Шавкат Рахимов завоевал титул чемпиона мира.