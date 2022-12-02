Надвигается Шторм

Магомед Исмаилов (слева) и Александр Шлеменко провели дуэль взглядов на фоне чемпионского пояса RCC. Фото: Пресс-служба RCC

Сегодня, 3 декабря, в Екатеринбурге на площадке КРК «Уралец» состоится мощный турнир по смешанным единоборствам RCC 13. Зрители увидят 15 поединков, а в главном бою вечера в клетке сойдутся одни из лучших бойцов России – Александр ШЛЕМЕНКО по прозвищу Шторм и Магомед ИСМАИЛОВ по прозвищу Лысый хищник.

В екатеринбургской организации RCC все же довели эту сагу до логического завершения. Еще год назад уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов вызвал Александра Шлеменко на бой, тот ответил согласием, и предстоящий поединок окрестили главным событием в российском ММА в 2022 году. Изначально его запланировали на июль, затем перенесли на август. Но из-за травм Исмаилова бой состоится только теперь.

Александр успел провести в 2022 году два поединка: неожиданно проиграл нокаутом на первых секундах Александру Иличу в Екатеринбурге, а затем провел ничейный бой с бразильцем Клебером Соузой. Исмаилов же и вовсе по правилам ММА в последний раз выступал в октябре 2021 года, проиграв в реванше Владимиру Минееву. В октябре 2022 года Магомед провел боксерский поединок с обидчиком Шлеменко Иличем и победил единогласным решением судей.

Но при этом к противостоянию Шлеменко и Исмаилова приковано внимание всего бойцовского сообщества России. Оба бойца имеют громкое имя и многого добились в спорте. Особенно это касается Александра, у которого за плечами почти восемь десятков официальных боев: такой статистики нет практически ни у кого. Шлеменко выступал в одной из крупнейших лиг мира – Bellator, и был ее чемпионом и победителем Гран-при.

У Магомеда карьера не такая впечатляющая, но в ней есть, например, победы над Александром Емельяненко и Иваном Штырковым, а также рубки с Владимиром Минеевым. А главное – Магомед очень медийный боец: он ведет социальные сети и имеет большую армию поклонников. И, конечно, он мастерски подогревал интерес к предстоящему поединку.

На мировом уровне

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов прилетели в Екатеринбург за неделю до боя. В RCC основательно готовились к заключительному турниру года и провели целый ряд активностей и мероприятий для зрителей – так же, как это делается в крупнейших промоушенах мира. В понедельник бойцы, которые выступят в главных поединках вечера, приняли участие в пресс-конференции – она прошла прямо в октагоне. Во вторник соперники провели открытую тренировку, на которую могли попасть все желающие. А в среду был представлен чемпионский пояс, который получит победитель поединка.

Но, конечно, многое осталось за кадром: сама подготовка к поединку и весогонка, которая была у обоих бойцов. Магомед часто испытывает проблемы с попаданием в средний вес (до 84 кг). Между боями Исмаилов весит почти 100 кг, а перед поединком со Шлеменко начал гонять вес с рекордных для себя 106 кг. Александр, к слову, тоже скидывал лишние килограммы, и в итоге оба уложились в вес. Вчера утром состоялась официальное взвешивание, где фиксировался вес бойцов: Шлеменко показал 84,150, Исмаилов – 84,250 (весовая категория – до 83,9 кг, но допускается перевес максимум в 450 г). Вечером бойцы вышли на церемонию взвешивания для прессы и зрителей, а также провели битву взглядов. Впереди – только сам бой, которого ждут больше года.

Исмаилов – фаворит

По мнению букмекеров, явным фаворитом в предстоящем противостоянии является Исмаилов. На его победу – коэффициент 1,3, на победу Шлеменко – 3,8. Исмаилов действительно в своих последних поединках (и даже в проигранном бою с Минеевым) выглядел достаточно уверенно, показывал хорошую борьбу (что неудивительно для дагестанца) и при этом был мощным в стойке. Он избил Александра Емельяненко, который был гораздо крупнее его, победил Ивана Штыркова, который также превосходил Магомеда в габаритах. Главное преимущество Исмаилова – это физическая сила, и в предстоящем поединке она может сыграть свою роль.

За Шлеменко – его опыт. Александр выступает в ММА аж с 2004 года, а в 2011-м, когда Исмаилов дебютировал в профессионалах, Шлеменко уже был чемпионом Bellator. У Александра хорошая ударная техника и бойцовский интеллект, которые не раз помогали ему в поединках с куда более серьезными соперниками.

Не стоит забывать и то, что главный бой будет состоять из пяти раундов, а не из трех, что должно сыграть на руку Александру. С функционалом у Магомеда дела обстоят не самым лучшим образом, часто во второй половине боя он оставался без сил и сильно замедлялся, чем вполне может воспользоваться Шлеменко.

Не Шлеменко единым

RCC 13 – самый масштабный турнир за все время существования организации. Еще никогда в одном вечере не было так много поединков. Изначально планировалось 16 боев, но за день до взвешивания стало известно, что поединок друга Петра Яна – Дениса Лаврентьева – отменен. Его соперник, бразилец Фелипе Коларес, из-за проблем со здоровьем снялся с боя, а найти замену для Дениса за такой короткий срок не сумели.

Помимо главного боя вечера, в карде турнира есть масса интересных поединков. Например, в со-главном бою выступит любимец уральской публики Иван Штырков, который встретится с казахстанским бойцом Асылжаном Бахытжанулы. Они могли подраться еще в лиге ACA, но судьба свела их в Екатеринбурге. Яркие бои показывают представители клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин и Тимур Нагибин, которые также выступят на RCC 13 против Шары Буллета и Али Абдулхаликова соответственно.

За «Архангел Михаил» будут драться Алексей Кунченко и Мария Мохнаткина – звезды не только российского ММА, но и бойцы, выступавшие в крупнейших промоушенах мира. Так, Алексей провел четыре поединка в UFC (два выиграл, два проиграл), а Мария, семикратная чемпионка мира по самбо, дважды дралась в Bellator (один бой выиграла, один проиграла). И Кунченко, и Мохнаткина выступят на RCC 13, что, конечно, прибавит турниру зрительского интереса, хотя ажиотаж вокруг турнира и так колоссальный. Все билеты были распроданы за две недели до события, главные поединки покажут не только на РЕН-ТВ, но и в кинотеатрах. Поэтому взоры всех любителей смешанных единоборств сегодня будут обращены в сторону Екатеринбурга.

ВРЕЗКА (Пояс)

Для победителя поединка Исмаилов – Шлеменко RCC изготовила специальный пояс. Он имеет уникальный дизайн, а весить будет восемь килограммов.

– Медведь и тигр из меди, шторм и горы, 980 кристаллов Swarovski на лого буквы RCC размещены на кожаном поясе с многоуровневой гравировкой. Настоящий шедевр от команды ювелиров и кожевников из Екатеринбурга, – рассказали в пресс-службе организации.

В будущем лига собирается ввести пояса на постоянной основе, составлять рейтинги организации и выявлять чемпионов в каждой весовой категории.

ВРЕЗКА (Расписание турнира)

Предварительные поединки (17:00)

1. Игорь Шардаков (Екатеринбург) – Максим Вакин (Краснодар). 63,5 кг.

2. Никита Кондратов (Екатеринбург) – Александр Красовский (Санкт-Петербург). 77,1 кг.

3. Чингиз Минязев (Нефтекамск) – Владислав Фунтов (Кострома). 77,1 кг.

4. Григорий Беляев (Москва) – Тимур Тогончиев (Новороссийск). 65,8 кг.

5. Константин Симонов (Екатеринбург) – Андрей Тимушев (Хадыженск). 65,8 кг.

6. Иван Бондарчук (Екатеринбург) – Максим Дюпин (Улан-Удэ). 65,8 кг.

Основные поединки (20:00)

7. Марина Мохнаткина (Екатеринбург) – Татьяна Агиар (Рио-де-Жанейро, Бразилия). 65,8 кг.

8. Владимир Пальченков (Екатеринбург) – Владимир Кузьминых (Москва). 70,3 кг.

9. Артур Караваев (Екатеринбург) – Гомес Нельсон (Сальвадор, Бразилия). 77,1 кг.

10. Илья Ерастов (Санкт-Петербург) – Александр Грозин (Талица). 70,3 кг.

11. Алексей Кунченко (Екатеринбург) – Магомедcайгид Алибеков (Махачкала). 77,1 кг.

12. Тимур Нагибин (Екатеринбург) – Али Абдулхаликов (Махачкала). 70,3 кг.

13. Михаил Рагозин (Екатеринбург) – Шара Буллет (Махачкала). 83,9 кг.

Главные поединки (23:30)

14. Иван Штырков (Екатеринбург) – Асылжан Бахытжанулы (Алма-Ата, Казахстан). 93 кг.

15. Магомед Исмаилов (Махачкала) – Александр Шлеменко (Омск). 83,9 кг.

Предварительные поединки и основной кард можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, со-главный и главный бои покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».