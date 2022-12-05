37,5 миллионов поделили пополам

Фото: Александр Животинский/RCC

В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам российской лиги RCC 13. Такого масштабного события в истории организации еще не было: 15 ярких поединков, шоу мирового уровня и главный бой года в отечественном ММА – уроженец Нижнего Тагила Магомед ИСМАИЛОВ (Лысый Хищник) против Александра ШЛЕМЕНКО (Шторм). Все это увидели зрители КРК «Уралец», заполнившие арену до отказа.

Начали с нокаутов

Конечно, на первых боях, которые начались в 17:00, зрителей было не так много, хотя были и те, кто решил посмотреть все поединки турнира. И эти люди не прогадали: в предварительных боях было много интересного. К примеру, первые два поединка завершились нокаутами в первом раунде: Игорь Шардаков мощным левым боковым отправил в аут Максима Вакина (Максим покинул клетку только при помощи врачей), а Никита Кондратов финишировал Александра Красновского.

Были и упорные поединки, которые не становились от этого менее зрелищными. Победитель проекта RCC Fight Show Чингиз Минязев в ярком бою победил Владислава Фунтова, побывав при этом в нокдауне, а Иван Бондарчук разобрался с Максимом Дюпиным, победив единогласным решением судей.

Два звездных дебюта

Основной кард турнира стартовал в 20:00, и к этому времени на трибунах «Уральца» уже был почти аншлаг: организаторы отмечали, что все билеты были распроданы за две недели до мероприятия.

На турнире RCC 13 было сразу два звездных дебюта. Сначала свой первый бой провела семикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина. С 2018 года она не выступала в России, а дралась в известной лиге Bellator. Марина приняла предложение выступить на RCC 13, а готовилась к турниру в Екатеринбурге. В соперницах у Мохнаткиной была Татьяна Агиар из Бразилии. Марина доминировала на протяжении всего боя, а в третьем раунде сумела одержать досрочную победу болевым приемом.

Еще одним звездным дебютантом RCC стал Алексей Кунченко – экс-боец UFC, спортсмен с богатым опытом. Ему противостоял Магомедcайгид Алибеков. Бойцы устроили настоящую рубку в клетке, прошли все три раунда, а по их итогам мнения судей разделились: двое отдали предпочтение Алибекову, один – Кунченко. Таким образом, Алексей дебютировал в уральской лиге с поражения в очень близком бою.

Среди других поединков основного карда стоит выделить выступление свердловских спортсменов и бойцов, представляющих Екатеринбург. Так, побед в своих боях добились Александр Грозин из Талицы, а также представители клуба «Архангел Михаил» Владимир Пальченков и Артур Караваев.

Дагестанский перформанс

В главных боях турнира RCC были запланированы три поединка, и к началу их проведения в зале царила непередаваемая атмосфера. Пустых мест не осталось, на арене можно было заметить многих именитых спортсменов, в том числе Петра Яна, переживавшего за своих партнеров по «Архангелу Михаилу».

Открыли главный кард топовые российские средневесы – представитель «Архангела Михаила» Михаил Рагозин и дагестанец Шара Буллет. За Михаила перед боем говорил его опыт: Рагозин в своей карьере дрался со многими сильными бойцами, и часто выходил из этих поединков победителем. Шара же, в свою очередь, молодой, но очень перспективный боец из Махачкалы, который рвется на вершину среднего веса в России. Буллет доказал свою состоятельность в поединке с Рагозиным. Шара доминировал на протяжении всего боя, разбивал защиту Михаила раз за разом, и к концу поединка ни у кого не осталось сомнений, что Буллет забрал этот бой, в том числе и у судей – победа Шары единогласным решением судей. После боя он заявил, что считает себя чемпионом RCC.

– Чувствую себя прекрасно. Считаю, что стал чемпионом RCC. Рагозин, Мартынов — это были лучшие бойцы, достойные соперники, давно дерутся и побеждают. И мне удалось их победить, считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса. Надеюсь, что в скором времени и пояс появится, – сказал Шара Буллет.

Трудовая победа Уральского Халка

В со-главном событии вечера зрители увидели в клетке любимца местной публики – Уральского Халка Ивана Штыркова. Его соперником стал спортсмен из Казахстана Асылжан Бакытжанулы. Бойцы могли встретиться между собой еще в прошлом году: оба выступали в лиге АСА и находились в топе полутяжелого дивизиона. Но судьба развела спортсменов тогда и свела год спустя в Екатеринбурге.

Иван Штырков в своих последних боях показывал фантастические выступления. Для победы над Артуром Астаховым ему понадобилось 4 минуты 53 секунды, над Михаилом Колобеговым – 2 минуты 49 секунд, над Насрудином Насрудиновым – 3 минуты 6 секунд. Все три боя Штырков выиграл яркими нокаутами, и, конечно, зрители ждали от него продолжения этой серии.

И бой с Асылжаном Бакытжанулы тоже мог закончиться в первом раунде. Иван здорово попадал в стойке, несколько раз совершал красивые броски и пытался добить соперника в партере, но боец из Казахстана выдержал эти атаки. Штырков продолжил атаковать и во втором раунде, однако стойкий Асылжан смог устоять и в этот раз. За два раунда Иван потратил очень много сил, и на третий их не хватило. Штырков с трудом выбрасывал свои удары, Асылжан также дрался из последних сил. В итоге бой прошел всю дистанцию, и Иван одержал победу единогласным решением судей. После боя Штырков не стал давать комментарии, лишь поблагодарив местную публику.

– Очень устал сегодня. Можно я коротко? Всем спасибо за поддержку, – сказал Иван после боя.

Бой года длился все пять раундов

В завершении турнира RCC 13 был бой, которого ждали целый год. Уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов против легендарного Александра Шлеменко. Поединок, анонсированный еще в декабре 2021 года, украсил последний в 2022 году турнир по смешанным единоборствам от RCC.

На кону стоял первый эксклюзивный пояс организации, который презентовали на неделе перед поединком. И если пояс должен был достаться только одному, то вот огромные гонорары были обещаны каждому из бойцов. 300 тысяч долларов – такова была фиксированная награда каждого из бойцов за поединок. В день боя эта сумма в рублях составляла 18 миллионов 750 тысяч каждому. То есть за полный бой (25 минут) и Исмаилов, и Шлеменко получат по 750 тысяч за каждую минуту поединка, и 12 500 за каждую секунду. Впечатляет.

Бойцы действительно отработали весь поединок полностью, хотя многие сомневались, что он дойдет до судейского решения. Исмаилов устроил в стартовых раундах натиск на соперника, больше атаковал, совершил несколько бросков и уверенно побеждал в этом бою. У Александра проходили его фирменные «вертушки», но кроме них Шлеменко практически ничего не показал в первых двух раундах, как будто выжидал, чтобы соперник потратил все силы. На удивление, Исмаилов был активен и во второй половине поединка, хотя раньше с функциональным состоянием у него были проблемы. Магомед продолжал действовать первым номером, обрабатывал и корпус, и голову Шлеменко. Александр же включался редко, иногда пытался идти в размен ударами, но это не приносило ему пользы. Лишь в концовке пятого раунда Шлеменко пошел ва-банк, стал в открытую рубиться с Исмаиловым, но финишировать соперника он не смог.

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал Магомед Исмаилов, который, по мнению рефери, забрал все пять раундов в свою пользу.

– Поединок состоялся именно как бой мечты, именно так, как я себе представлял. Кто там два раунда не дышит? Вот и пять раундов закончились. Что, лезгинку станцевать? Я родился на Урале, в Нижнем Тагиле. Когда я заезжаю в Екатеринбург, я беру воздух полной грудью, потому что он родной для меня, – сказал после боя Магомед Исмаилов.

Шлеменко после боя заявил, что поединок был равным и попросил у лиги реванш. Вот только Исмаилов повторного поединка не желает.

– Реванша не будет. Я не соглашусь. Какой реванш? – заявил Магомед, поправляя на своем плече чемпионский пояс RCC.