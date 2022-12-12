Магомед Курбанов: «Все хотят увидеть мой бой с Цзю»

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге состоялся заключительный в 2022 году турнир по профессиональному боксу, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Местом проведения был выбран ДИВС, зрители которого увидели десять поединков. В главном бою турнира екатеринбуржец Магомед КУРБАНОВ единогласным решением судей одолел венесуэльского боксера Хоана ГОНСАЛЕСА.

Пугающая статистика

Для непобежденного Магомеда Курбанова бой против Хоана Гонсалеса стал вторым в текущем году. В июле он уверенно разобрался с экс-чемпионом мира, бразильцем Патриком Тейшейрой. Вообще, оппозиция Курбанова в последних поединках впечатляет: до Тейшеры в соперниках у Магомеда был еще один бывший чемпион мира – британец Лиам Смит, с которым Курбанов также справился.

Хоан Гонсалес хоть и не обладал титулом чемпиона мира, но в рейтинге WBA перед поединком в Екатеринбурге шел на третьей позиции (к слову, Магомеда, как и других россиян, из рейтинга WBA исключили, хотя весной Курбанов занимал шестую позицию). Плюс, конечно, интриговал рекорд Гонсалеса в профессиональной карьере. Хоан до боя с Курбановым провел 32 поединка, выиграл из них 31, и все победы были добыты нокаутами. Это действительно впечатляющая статистика, которой мало кто может похвастаться. На ум, пожалуй, приходит только супертяж Деонтей Уайлдер, который одержал 42 досрочные победы в 43 поединках.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Трудовая победа

Бой с Гонсалесом получился для Магомеда не самым простым. Венесуэлец начал бой очень активно, в стартовых раундах работал первым номером, эффективно использовал джеб и демонстрировал хорошее движение. Магомед долго присматривался к сопернику и пытался приспособиться к неординарной манере ведения боя Гонсалеса.

– Хоан – реально темная лошадка, а все его бои непонятные. Я смотрел и думал: колхозник. А потом увидел его вживую, а там такой амбал, – сказал уже после боя Магомед Курбанов.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Ближе к середине поединка Курбанов нащупал свой бокс, стал в силовой манере работать сериями, заставляя Гонсалеса чувствовать каждый удар. Хоан же сбавил в скорости, которая помогала ему в первой половине боя, хотя и продолжал вести довольно активный бокс. В заключительном раунде боксеры пошли ва-банк, мощно колотили друг друга в центре ринга, что особенно понравилось переполненной арене ДИВСа. Зрители мощно поддерживали Курбанова, а одним из главных болельщиков Магомеда был другой Магомед – Исмаилов, который неделю назад в Екатеринбурге победил Александра Шлеменко. Исмаилов специально прилетел на бой Курбанова, с которым давно знаком.

Поединок прошел все десять запланированных раундов, и судьба победителя решалась судейскими записками. Все рефери оценили исход боя одинаково – 97:93 в пользу Магомеда Курбанова, который по-прежнему остается непобежденным боксером.

– Зрители хотят увидеть бой Курбанов – Цзю, я иду к этому. Я не выхожу с намерением победить досрочно, я выхожу победить. Сейчас буду ждать бой Цзю с Чарло 28 января, а потом – исходя из его результатов – двигаться дальше, – сказал Магомед Курбанов после боя.

Победа Тищенко и поражение экс-чемпиона мира

В двух других главных боях турнира также выступили боксеры, представляющие RCC Boxing Promotions. Олимпийский чемпион-2016 Евгений Тищенко встретился в ринге с Артуром Манном – уроженцем Казахстана, выступающим за Германию. Они уже боксировали друг с другом, но в любителях: в 2013 году Евгений одержал победу. Спустя восемь лет Артуру не удалось взять реванш. Тищенко доминировал на протяжении всего боя, дважды отправил соперника в нокдаун в пятом раунде и одержал более чем убедительную победу единогласным решением судей – 99:89, 99:89, 100:88.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Еще в одном поединке главного карда сошлись экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес и боксер RCC Boxing Promotions Жора Амазарян. Линарес – титулованный боксер, которого знают во всем мире, обладатель разных поясов и единственный боксер, отправлявший в нокдаун двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира среди профессионалов Василия Ломаченко. У Хорхе за спиной огромный багаж громких поединков, но сейчас, в 37 лет, его карьера уже идет на спад. В 2022 году он дал конкурентный бой Зауру Абдулаеву, в котором проиграл техническим нокаутом в 12-м раунде, а в конце года решил дать шанс 26-летнему Амазаряну.

Жора этим шансом воспользовался и заявил о себе в полной мере. С первых минут Амазарян активно прессинговал экс-чемпиона мира, заставлял того перекрываться в защите у канатов. Жора выглядел злее, активнее и мощнее, он больше хотел выиграть этот бой. Линарес огрызался, местами пытался перехватить инициативу и поработать первым номером, но Амазарян выглядел предпочтительнее. Это подтвердили и судьи, которые отдали победу Жоре после десяти раундов – 98:92, 96:94, 99:91.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Исмаилов и Штырков сойдутся в боксе

На площадке ДИВСа боксерский турнир от RCC Boxing Promotions прошел впервые за долгое время. Последние поединки принимали либо Академия единоборств РМК, либо КРК «Уралец». В реконструированном ДИВСе к турниру подготовились обстоятельно.

– Визуальная составляющая проекта очень монументальна. Зритель увидел высокую и мощную конфигурацию экранов кубической формы, дополненную цифровыми декорациями с глубокой перспективой и сложной композицией, вдохновленными образами из древнегреческой мифологии, – рассказал креативный продюсер шоу Глеб Бурганов.

В зале была непередаваемая атмосфера. Кто-то, как например, несколько болельщиков с флагом Узбекистана, активно поддерживал своих бойцов еще с самых первых поединков (в стартовых боях выступили три спортсмена из Узбекистана). Кто-то пришел посмотреть на легенду бокса Хорхе Линареса, кто-то – поддержать местных бойцов. И, конечно, огромный ажиотаж вызвало появление в зале Магомеда Исмаилова, с которым все хотели сфотографироваться (и с его чемпионским поясом RCC, который он принес с собой). Лысый Хищник никому в этом не отказал, потом поддержал Магомеда Курбанова и поздравил его с победой, а затем, как всегда, обратил все внимание на себя. Он вышел в ринг и бросил очередной вызов, как это было с Александром Шлеменко в конце прошлого года.

– Я первый раз здесь на RCC Boxing, и у меня есть здесь незаконченное дело с Иваном Штырковым. По боксу. И вот прямо сейчас надо решить этот вопрос. Я хочу посмотреть ему прямо в глаза. Ваня, я жду тебя, – сказал Исмаилов.

Уральский Халк, который, конечно, тоже присутствовал на турнире, довольно быстро оказался в ринге.

– Хочешь посмотреть в мои глаза? Тут два Лысых Хищника. Надо определить, кто из нас настоящий хищник, – ответил Иван.

Бойцы провели дуэль взглядов, но разошлись мирно под овации местной публики. Исмаилов и Штырков уже выходили друг против друга, правда, по правилам ММА. Тогда сильнее оказался Магомед.

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Остальные результаты

1. Игорь Адлейба победил Сардора Музаффарова техническим нокаутом.

2. Савелий Садома победил Абдулазиза Матазимова техническим нокаутом.

3. Бобо-Усмон Батуров победил Артема Пугача единогласным решением судей.

4. Георгий Юновидов победил Викапиту Мероро техническим нокаутом.

5. Иван Козловский победил Авака Узляна единогласным решением судей.

6. Асрор Вохидов победил Армена Атаева единогласным решением судей.

7. Эльнур Самедов победил Муссу Голама раздельным решением судей.