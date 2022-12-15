Частично реабилитированы

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение восстановить российских и белорусских спортсменов в рейтингах организации и разрешить им принимать участие в титульных поединках. Это было озвучено на конвенции в Орландо (США).

«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», – говорится в заявлении организации.

Интересно, что WBA – первая из четырех основных боксерских организаций ввела санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. 28 февраля было принято решение об исключении их из рейтингов и о запрете на участие в титульных поединках. Это решение пересматривалось каждый месяц, но оставалось неизменным до декабря.

На момент исключения российских боксеров из рейтинга WBA там находились трое спортсменов, представляющих Свердловскую область. Магомед Курбанов занимал шестую позицию в первом среднем весе (до 69,85 кг), Евгений Тищенко шел 15-м в тяжелом весе (до 90,7 кг), а уроженец Первоуральска Марк Урванов был третьим во втором полулегком весе (до 58,97 кг). С тех пор каждый из них провел по два боя. Марк Урванов единогласным решением судей одолел Дмитрия Хасиева и Рене Альварадо, Евгений Тищенко оказался сильнее Курейша Сагова и Артура Манна.

А Магомед Курбанов и вовсе одержал две победы над рейтинговыми спортсменами. В июле он победил в Екатеринбурге экс-чемпиона мира Патрика Тейшеру, а в минувшее воскресенье одолел венесуэльского спортсмена Хоана Гонсалеса. Интересно, что Гонсалес до боя с Курбановым занимал третью строчку в рейтинге WBA, поэтому в обновленных списках Магомед может оказаться довольно высоко. 28 января действующий чемпион Джермелл Чарло, владеющий всеми поясами в этом весе, проведет бой со старшим сыном Кости Цзю – Тимом. А это значит, что организации вполне могут проводить в это время претендентские бои, и в WBA участником такого поединка вполне может стать именно Курбанов.

Напомним, что на данный момент российские и белорусские боксеры не исключены из рейтингов WBO и IBF, теперь к ним добавилась и WBA, списки которой должны в скором времени обновиться. Единственной боксерской организацией, сохраняющей санкции против России и Белоруссии, является WBC, причем Всемирный боксерский совет ввел ограничения совсем недавно – в ноябре 2022 года.