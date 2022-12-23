Игорь Загайнов: «Хотелось больше нокаутов»

Игорь Загайнов (в центре) и Максим Екимов (справа) – финалисты турнира, а Пётр Листопад (слева) – обладатель награды за волю к победе. Фото: Анна Ипатова/Пресс-служба РНФКК

В Екатеринбурге на площадке Академии единоборств РМК прошел Кубок России по карате киокушинкай. 80 сильнейших спортсменов страны выявляли лучших в двух видах программы: кумите и тамэшивари (см. врезку). Абсолютным победителем среди мужчин стал екатеринбуржец Игорь ЗАГАЙНОВ.

Особенность турнира в Екатеринбурге заключалась в том, что он проходил в абсолютной категории как у мужчин, так и у женщин. То есть не было никаких делений на весовые и возрастные категории: все мужчины в одной части соревнований, все женщины – в другой. И, конечно, уже перед стартом турнира бросалась в глаза разница в габаритах у некоторых спортсменов. Если у женщин это было не так сильно заметно, то у мужчин, к примеру, самым легким бойцом был Петр Листопад (61 кг), а самым тяжелым оказался Игорь Загайнов – 115 кг при росте 195 см.

В тамэшивари традиционно участвовали только мужчины. После первого соревновательного дня лидировал Илья Карпенко, которому принадлежит мировой рекорд в этом виде программы (34 доски). Но во второй день его обошел Максим Щербина, который и стал обладателем Кубка России.

В кумите у мужчин одним из фаворитов считался екатеринбуржец Игорь Загайнов. Он сумел добраться до финала, где встречался с уже знакомым соперником, которому Игорь проигрывал – Максимом Екимовым. На этот раз сильнее оказался Загайнов.

В женской части соревнований не было равных Ксении Засориной, которая в финале одолела Елизавету Забелину.

Помимо кубков и медалей, победители и призеры получили солидные призовые. Так, за победу в мужском кумите давали 250 тысяч рублей, за второе место – 200 тысяч, за третье – 150 тысяч (по 50 тысяч получили обладатели специальных наград). В женской части соревнований чемпионка получила 100 тысяч рублей, за второе место давали 70 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч (специальные награды – по 40 тысяч). Ну и, конечно, призовые были и у триумфаторов в тамэшивари: 100, 70 и 50 тысяч рублей трем лучшим спортсменам.

После турнира «Областная газета» пообщалась с победителем турнира в мужской части соревнований Игорем Загайновым, который поделился своими впечатлениями от турнира, а также рассказал о планах дебютировать в смешанных единоборствах.

– Игорь, вы участвовали во множестве турниров, в том числе и международных. Как можете оценить турнир в Екатеринбурге по масштабу, по конкуренции?

– Это без преувеличения самый крупный турнир в году. Сильнейшие спортсмены, очень высокая конкуренция. Атмосфера была прекрасная, множество знакомых, друзей, родных. Я не мог их подвести, тем более что турнир проходил в Академии единоборств РМК – в моем спортивном доме.

– Как раз вопрос про поддержку. Многие спортсмены говорят, что выступать дома – большая ответственность…

– Конечно. Но лично мне эта ответственность придает сил и эмоций и помогает побеждать.

– Вы выступали и в кумите, и в тамэшивари. Я так понимаю, что кумите у вас профильный вид?

– Так как турнир проводился в абсолютной весовой категории, то участие в тамэшивари было обязательным для всех. Если в поединке в кумите будет ничья и равные дополнительные показатели, то победителя как раз определят по лучшему выступлению в тамэшивари: то есть, кто больше досок разбил, тот и выиграл.

– Насколько для вас привычна и комфортна абсолютная категория?

– Далеко не в первый раз выступаю в «абсолютке»: к примеру, в 2019 году я был призером чемпионата мира в Японии. В принципе, формат интересный, можно встретиться с соперниками из других весовых категорий, которые на десять-двадцать килограммов меньше тебя. Мне комфортно выступать в абсолютной категории, я-то ведь не маленький мальчик (смеется).

– В целом как оцените свое выступление?

– Конечно, доволен, что сумел выиграть турнир. Хотелось бы побольше побед нокаутами одержать, порадовать зрителей. Но в такой конкуренции сделать это очень непросто. Ну, и всегда есть над чем работать, есть куда расти. Сделаем выводы, разберем ошибки и будем двигаться дальше.

– Какой из поединков был самым сложным?

– Выделю, конечно, финальный. У нас с Максимом Екимовым есть своя история противостояний. В прошлом году я проиграл ему, поэтому хотелось взять у него реванш. Он и его команда были уверены в своей победе, но я за последнее время провел хорошую работу. Готовлюсь к выступлениям по смешанным единоборствам, начал подтягивать борьбу. Все это помогло мне в финале, и я оказался сильнее.

– Вы хотите дебютировать в ММА?

– В профессионалах мне еще рано выступать, нет смысла выходить в октагон и начинать карьеру с поражения. Нужно готовиться, тренироваться. Начну с выступлений по любителям, в феврале будет чемпионат области, там буду драться. А в планах, конечно, есть мысли о дебюте в RCC. Но всему свое время.

Термины Тамэшивари - вид программы в карате, в котором спортсмены ударами разбивают специальные доски. Размеры досок – 30,5 × 20,3 × 2,5 см. Каждый спортсмен разбивает снаряды техническими действиями: ударом кулака (сейкен), ребром ладони (сюто), локтем (хидзи) и пяткой ноги (какато). Все успешные попытки складываются и образуют итоговую сумму разбитых досок, которая и идет в зачет. Кумите - непосредственно поединок на татами между двумя спортсменами по правилам карате.

Победители КУМИТЕ Мужчины 1. Игорь Загайнов (Свердловская область). 2. Максим Екимов (ЕАО). 3. Андрей Лузин (Калининградская область). Специальные призы За лучшую технику: Игорь Загайнов (Свердловская область). За волю к победе: Пётр Листопад (Московская область). Женщины 1. Ксения Засорина (Хабаровский край). 2. Елизавета Забелина (Санкт-Петербург). 3. Екатерина Карпова (Санкт-Петербург). Специальные призы За лучшую технику: Ксения Засорина (Хабаровский край). За волю к победе: Елизавета Забелина (Санкт-Петербург). ТАМЭШИВАРИ (только мужчины) 1. Максим Щербина (Хабаровский край). 2. Илья Карпенко (Кемеровская область). 3. Иван Аксёненко (Красноярский край).