Тим Цзю: «Я очень разочарован»

Фото: Афиша поединка Цзю-Чарло

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг) между американцем Джермеллом ЧАРЛО и старшим сыном Кости ЦЗЮ - Тимом – перенесен на неопределенный срок. Обладатель четырех поясов во время тренировки сломал руку и выбыл из строя.

– Я спарринговал, нанес хороший удар и, как только попал им в цель, понял – что-то не так. Сразу почувствовал, как у меня пульсирует в руке, – рассказал Чарло. – Мне сделали два рентгена и МРТ, чтобы понять, что не так. Оказалось, что кисть сломана в двух местах. Ненавижу это чувство. Рука будет в гипсе два месяца. Я разочарован так же, как и болельщики, а может, и больше, потому что это был мой первый шанс защитить статус абсолюта.

Чарло должен был провести защиту всех своих поясов 28 января, соперником был определен обязательный претендент по версии WBO Тим Цзю. Новость о переносе поединка стала разочарованием и для Цзю, который вовсю готовился к самому важному бою в карьере.

– Считаю, что Чарло вполне можно побеждать. Он очень хорош, превосходен в том, что делает, но его определенно можно бить. Не хочу делать никаких прогнозов, но я в сумасшедшей, феноменальной форме, и сейчас только начинаю набирать обороты. Умственно и физически я в отличном состоянии, и это сыграет большую роль в том, что меня ждет впереди, – считает Тим Цзю.

Однако продемонстрировать свою форму в ближайшее время Цзю не удастся.

«Я очень разочарован. Чувствовал, что звезды уже сошлись как нужно… Ну что ж, мы идем дальше. Я готов сразиться со следующим обязательным претендентом. Я вернусь за Чарло, как только он будет готов и выздоровеет», – написал Тим в социальных сетях.

Вариантов у Цзю теперь два. Первый – дожидаться выздоровления Чарло и ждать объявления новой даты поединка за титул абсолютного чемпиона мира. Второй – провести бой с кем-нибудь из топовых боксеров его веса, которых, собственно, предостаточно. Есть, к примеру, непобежденный екатеринбуржец Магомед Курбанов, который уже не первый год вызывает Тима на бой. И сделал очередной вызов после отказа Чарло. В рейтинге WBO есть экс-чемпион мира Лиам Смит, занимающий вторую строчку. Кроме того, в других организациях есть свои обязательные претенденты на бой с Чарло: у IBF это россиянин Бахрам Муртазалиев, у WBC – узбек Исраил Мадримов. Поединок с любым из вышеперечисленных спортсменов будет для Цзю серьезной проверкой и еще одним шансом доказать, что он достоин биться с абсолютным чемпионом. Плюс, конечно, дополнительный бой избавит Тима от длительного простоя. Свой последний поединок он провел в марте 2022 года, и, если он будет дожидаться выздоровления Чарло, то простой составит больше года.

Вопрос только в том, рискнет ли Тим своим «ноликом» в графе поражений и шансом на поединок с Чарло – ведь в случае поражения Цзю, вероятнее всего, этого шанса лишится.