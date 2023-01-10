Свердловским боксерам вернули позиции

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

В декабре 2022 года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о том, что снимает с российских и белорусских спортсменов санкции, наложенные организацией еще в мае. Президент WBA Хильберто МЕНДОСА заверил, что отечественные боксеры будут возвращены в рейтинги, а также снова получат возможность проводить титульные поединки. В новогодние праздники это обещание было выполнено.

На момент исключения российских боксеров из рейтинга WBA там находились трое спортсменов, представляющих Свердловскую область и RCC Boxing Promotions. Магомед Курбанов занимал шестую позицию в первом среднем весе (до 69,85 кг), Евгений Тищенко шел 15-м в тяжелом весе (до 90,7 кг), а уроженец Первоуральска Марк Урванов был третьим во втором полулегком весе (до 58,97 кг).

В начале января WBA обновила свои рейтинги, и вновь три представителя RCC Boxing Promotions оказались в топ-15 своих весовых категорий, правда, с одним изменением: Марк Урванов оказался вне топ-15, зато в рейтинг второго легчайшего веса (до 55,34 кг) вошел Мухаммад Шехов.

– Магомед Курбанов после введения санкций одержал две победы над топовыми боксерами. Сначала он единогласным решением судей одолел экс-чемпиона мира Патрика Тейшейру (бразилец побывал в нокдауне уже в первом раунде), а в декабре оказался сильнее венесуэльского спортсмена Хоана Гонсалеса. Гонсалес до поединка с Курбановым занимал третью строчку в рейтинге WBA и, конечно, в обновленной версии потерял свои позиции. А вот Магомед поднялся на пятую строчку. Впереди него Исраил Мадримов из Узбекистана и Мишель Сорро из Франции, британцы Джефф Меткалф и Лиам Смит (Смита Курбанов побеждал в 2021 году, поэтому странно, что Лиам находится выше в рейтинге). Учитывая, что абсолютный чемпион мира в этом весе Джермелл Чарло получил травму и выбыл на неопределенный срок и что его бой за все четыре пояса с Тимом Цзю был перенесен, вероятно, WBA и другие организации будут проводить претендентские бои, победители которых будут иметь шанс встретиться с победителем боя Цзю-Чарло. У Курбанова безупречный рекорд (24–0), победы в последних поединках над топовыми боксерами – у Магомеда большие шансы включиться в борьбу за пояс WBA. Кто знает, возможно, и поединок Цзю – Курбанов, которого так хочет Магомед, не за горами.

– Евгений Тищенко поднялся на одну строчку в тяжелом весе и теперь занимает 14-ю позицию. В 2022-м году RCC Boxing Promotions анонсировала два громких поединка для олимпийского чемпиона: сначала против Юниэля Дортикоса (первый номер рейтинга WBA), а затем против другого кубинца Майка Переса (шестой номер рейтинга WBA). В обоих случаях поединки переносились по инициативе кубинской стороны, но при этом оба боксера готовы встретиться с Тищенко в России. Это будет большой шанс для Евгения, ведь в случае победы он сможет подняться в рейтингах и присоединиться к титульной гонке.

– Непобежденный боксер RCC Boxing Promotions Мухаммад Шехов вошел в топ-15 рейтинга WBA впервые и расположился на 14-й строчке. Интересно, что в другой организации – WBO – Шехов котируется выше и занимает шестую позицию. В 2022 году Мухаммад провел один бой, уверенно победив Давита Оганнисяна. В конце декабря RCC Boxing Promotions объявила о том, что Шехов подписал контракт на новый поединок, но соперник пока не называется. Учитывая попадание в рейтинг WBA и высокую позицию в рейтинге WBO, Мухаммада ожидает громкий бой.