Темы дня

Спорт / Единоборства
18 января 2023, 11:32

Петр Ян проведет бой на UFC Fight Night 221 против Мераба Двалишвили

Петр Ян

Фото: Павел Ворожцов

Боец уральского клуба "Архангел Михаил", экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян получил нового соперника. Им станет грузинский спортсмен Мераб Двалишвили. Об этом американскому изданию MMA Junkie рассказал менеджер грузинского бойца Орен Ходак.

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили должен состояться 11 марта в Лас-Вегасе. Он станет главным событием турнира UFC Fight Night 221.

29-летний Петр Ян провел в профессиональной карьере 20 поединков, 16 из которых выиграл. В последних 4 боях Петр потерпел 3 поражения, но все они были весьма спорными: в первом случае Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар в бою против Алджамейна Стерлинга и лишился чемпионского пояса. В реванше Петр уступил раздельным решением судей, а в следующем поединке также раздельным решением судей проигралШону О'Мэлли.

32-летний Мераб Двалишвили провел в октагоне 19 поединков и одержал 15 побед. Грузинский боец идет на серии из 8 побед подряд, в последний раз он проигрывал в апреле 2018 года.

На данный момент Петр Ян располагается на второй строчке в рейтинге легчайшего веса UFC, а Мераб Двалишвили — на третьей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.01.2023, 14:30 / Общество
В ЕТК прокомментировали аварию на теплосетях в Пионерском районе
18.01.2023, 14:11 / Общество
В Свердловской области диспансеризацию рядом с домом прошли более 3 тысяч селян
18.01.2023, 14:00 / Общество
Суд утвердил окончательный приговор водителю из Екатеринбурга, сбившему трех пешеходов
18.01.2023, 12:50 / Общество
На Среднем Урале создали интерактивную карту безопасных купелей
18.01.2023, 12:16 / Общество
Свердловский театр драмы дал благотворительный спектакль для семей мобилизованных