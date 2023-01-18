Петр Ян проведет бой на UFC Fight Night 221 против Мераба Двалишвили

Фото: Павел Ворожцов

Боец уральского клуба "Архангел Михаил", экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян получил нового соперника. Им станет грузинский спортсмен Мераб Двалишвили. Об этом американскому изданию MMA Junkie рассказал менеджер грузинского бойца Орен Ходак.

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили должен состояться 11 марта в Лас-Вегасе. Он станет главным событием турнира UFC Fight Night 221.

29-летний Петр Ян провел в профессиональной карьере 20 поединков, 16 из которых выиграл. В последних 4 боях Петр потерпел 3 поражения, но все они были весьма спорными: в первом случае Ян был дисквалифицирован за запрещенный удар в бою против Алджамейна Стерлинга и лишился чемпионского пояса. В реванше Петр уступил раздельным решением судей, а в следующем поединке также раздельным решением судей проигралШону О'Мэлли.

32-летний Мераб Двалишвили провел в октагоне 19 поединков и одержал 15 побед. Грузинский боец идет на серии из 8 побед подряд, в последний раз он проигрывал в апреле 2018 года.

На данный момент Петр Ян располагается на второй строчке в рейтинге легчайшего веса UFC, а Мераб Двалишвили — на третьей.