Тим Цзю проведет бой против Тони Харрисона

Фото: Афиша поединка Цзю-Харрисон

Старший сын легендарного свердловского боксера Кости ЦЗЮ – Тим (Тимофей) – получил нового соперника. 12 марта в Австралии он проведет бой против американца Тони ХАРРИСОНА за временный титул чемпиона мира по версии WBO.

В конце января Тиму предстоял самый главный бой в его карьере – за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85) против американца Джермелла Чарло. Но чемпион получил на тренировке перелом руки и выбыл на неопределенный срок, а Цзю остался без соперника. Вариантов было два: ждать возвращения Чарло в строй либо же провести промежуточный поединок. В первом случае никаких рисков, Тим претендент номер один. А вот во втором, конечно, риски есть: в случае поражения может испортиться не только его идеальный рекорд (21 победа в 21 поединке), но и репутация.

Команда Цзю все же решила пойти на риск и занялась поиском соперника. Активно вызывал Тима на бой екатеринбуржец Магомед Курбанов, также выступающий в этом весе и имеющий еще более внушительный рекорд (24 победы в 24 боях), но от этой идеи команда Тима Цзю отказалась и нашла другого оппонента из мировых рейтингов – американца Тони Харрисона.

– Всякий раз, когда ты выходишь на ринг, ты ставишь на кон все. Ты находишься на расстоянии одного удара, чтобы упасть на самое дно. Ты обязан рисковать, ведь это бокс. Харрисон был лучшим доступным вариантом. Я на том этапе карьеры, что мне уже все равно, кто передо мной. Я готов драться со всеми, — приводит слова Цзю BoxingScene.

Американец гораздо опытнее Тима. Харрисон дебютировал в боксе в 2011 году, и с тех пор провел 33 поединка, в которых одержал 29 побед и потерпел три поражения (один бой завершился вничью). Именно Харрисон в 2018 году нанес единственное поражение в карьере действующему абсолютному чемпиону мира – Джермеллу Чарло. Правда, в реванше Тони был нокаутирован в четвертом раунде.

Харрисону 33 года и, возможно, Цзю для него – последний шанс вернуться в титульную гонку и получить трилогию с Чарло. Ведь в случае победы Тони третий поединок Чарло и Харрисона будет очень даже логичным. Но шансов у Тони довольно мало.

Тим выглядит предпочтительнее во всех компонентах: он быстрее, техничнее, сильнее своего оппонента. Харрисон прошел свой пик, в трех последних поединках у него всего одна победа. Плюс за Тима будет местная публика: поединок пройдет в Австралии, где Цзю родился, вырос и провел практически все свои поединки. В Австралии его знают, любят и всегда приходят поддержать, и это будет немаловажный фактор.

Харрисон – достаточно высокий для первого среднего веса (его рост – 185 см, в то время как у Цзю – 174 см) и имеет солидный размах рук (194 см против 183 см у Тима), для Цзю это будет хорошей репетицией перед боем с Чарло, который также выше Тима. Бой против Харрисона – шанс для Тима доказать, что он действительно заслуживает быть претендентом на звание абсолютного чемпиона мира. Столь опытных соперников в карьере Цзю еще не было, но, конечно, это не главный его бой, а лишь ступенька к нему. Тиму необходимо побеждать, дожидаться возвращения Чарло и проводить поединок за четыре пояса.