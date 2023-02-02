Первая защита

Фото: Павел Ворожцов

Боксер екатеринбургской промоутерской компании RCC Boxing Promotions Шавкат РАХИМОВ проведет первую защиту титула чемпиона мира по версии IBF во второй полулегкой категории (до 58,97 кг) 22 апреля. Соперником станет экс-обладатель этого пояса – валлиец Джо КОРДИНА.

Титул со второй попытки

Путь Шавката к титулу получился долгим и трудным. После неудачной попытки пройти отбор на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году Шавкат принял решение перейти в профессионалы и перебрался в Екатеринбург. Большинство своих поединков в начале карьеры Рахимов проводил на Урале, постепенно уровень оппозиции рос. К примеру, Шавкат прошел несколько неплохих филиппинцев, но в одном из этих боев едва не потерпел поражение. В 2017 году он разделил ринг с Джимми Папья, во втором и третьем раундах Рахимов побывал в нокдауне, но сумел прийти в себя и финишировать соперника в шестом раунде.

После этого Шавкат завоевал пояс IBO World и провел несколько успешных защит. В сентябре 2019 года Рахимов впервые боксировал на чужой территории: это был претендентский поединок против Азинги Фузиле в ЮАР. Россиянин финишировал южноафриканца на глазах у местной публики в восьмом раунде и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

Но до пояса Шавкат добрался только через три года. В феврале 2021 года он провел титульный поединок против экс-чемпиона мира Джозефа Диаза. Бой прошел в США и завершился ничейным результатом, а пояс остался вакантным. После этого Шавкат вернулся в Россию, и в декабре 2021 года уверенно разобрался с Сардором Музаффаровым в Екатеринбурге.

Было понятно, что новый титульный поединок не за горами, Рахимов шел без поражений и находился высоко в рейтингах. В ноябре в Дубае (ОАЭ) Шавкат встретился с британцем Зелфой Барретом за вакантный пояс чемпиона мира. Бой получился непростым, но Рахимов сумел одержать досрочную победу в девятом раунде и завоевать титул чемпиона мира по версии IBF.

Непобежденный валлиец

Карьерный путь Джо Кордины похож на путь Шавката Рахимова. Валлиец также начинал с любительского бокса, но – в отличие от уральского спортсмена – на Олимпиаду-2016 пробиться сумел. Правда, вылетел там уже на стадии 1/8 финала, уступив Хуршиду Тожибаеву из Узбекистана. После Игр Джо перешел в профессионалы и стал выступать у себя на родине. В начале карьеры он боксировал с откровенно слабыми соперниками (у одного из оппонентов был рекорд 7 побед и 30 поражений), но постепенно Кордина вышел на хороший уровень. Он сумел завоевать титул WBA Continental и несколько раз защитил его, после чего вышел на бой за звание чемпиона мира. 4 июня в Кардиффе Джо встретился с японцем Кеничи Огава. Уже во втором раунде Кордина выбросил мощнейший правый прямой, отправив соперника в глухой нокаут под восторг местной публики.

Но провести первую защиту титула валлиец не успел. Он должен был боксировать с Шавкатом Рахимовым осенью, но сломал кисть и выбыл на долгий срок. В IBF не стали дожидаться новоиспеченного чемпиона и лишили его пояса. При этом Кордина остался главным претендентом, и именно поэтому Шавкат будет проводить защиту против валлийца.

Начало подготовки – в горах Поединок Шавката Рахимова и Джо Кордины запланирован на 22 апреля, место проведения боя пока неизвестно. Однако Рахимов уже начал подготовку к своей первой защите чемпионского титула. Шавкат отправился в Кабардино-Балкарию, где проводит сборы по общей физической подготовке. Рахимов занимается под руководством тренера Артёма Кучина, вместе с Шавкатом тренируется и другой представитель RCC Boxing Promotions и Академии единоборств РМК – уроженец Первоуральска Марк Урванов.

Статистические показатели Шавкат Рахимов Возраст – 28 лет Место рождения – Курган-Тюбе (Таджикистан) Место проживания – Екатеринбург Рост – 174 см Стойка – правосторонняя Количество боев – 18 Победы – 17 (13 нокаутом) Ничьи – 1 Поражения – 0 Титулы – экс-чемпион IBO World, чемпион мира по версии IBF Джо Кордина Возраст – 31 год Место рождения – Кардифф (Уэльс) Место проживания – Кардифф (Уэльс) Рост – 175 см Стойка – левосторонняя Количество боев – 15 Победы – 15 (9 нокаутом) Ничьи – 0 Поражения – 0 Титулы – чемпион Европы по любительскому боксу, участник Олимпийских игр, экс-чемпион WBA Continental, экс-чемпион мира по версии IBF