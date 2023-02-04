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4 февраля 2023, 15:20

Ночью состоится последний бой в карьере Федора Емельяненко

Арена для смешанных единоборств

Федор Емельяненко вступит в схватку с Райаном Бейдером. Фото: Павел Ворожцов

В ночь с 4 на 5 февраля в США пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. Российский боец вступит в схватку с действующим обладателем пояса в тяжелом весе, американцем Райаном Бейдером.

Начало турнира запланировано на 2:00 по московскому времени, бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера не раньше 5 утра по московскому времени, сообщает Sport24.ru.

Посмотреть турнир можно будет на официальном youtube-канале BellatorMMA.

Карьера Федора Емельяненко по прозвищу "Последний император" началась почти 23 года назад — за ним 40 побед и 6 поражений. Сегодня ночью 46-летний боец выйдет на свой 48-й бой в профессиональной карьере в ММА. Его сопернику Райану Бейдеру 39 лет, на его счету 30 побед и 7 поражений.

Напомним, 22 апреля первую защиту титула чемпиона мира по версии IBF во второй полулегкой категории (до 58,97 кг) проведет боксер екатеринбургской промоутерской компании RCC Boxing Promotions Шавкат Рахимов.

Областная газета Свердловской области

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