Федор Емельяненко завершил карьеру поражением

Федор Емельяненко провел в своей карьере последний бой. Фото: Владимир Мартьянов

Российский боец и легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил действующему чемпиону мира в тяжелом весе американцу Райану Бейдеру.

Бой за пояс чемпиона мира в смешанных единоборствах Bellator проходил в Инглвуде (штат Калифорния, США). Райан Бейдер нанес технический нокаут Федору Емельяненко, следует из трансляции боя, которая велась в социальных сетях и на youtube-канале BellatorMMA.

"Мне не так важно, что я победил его дважды, для меня гораздо большее значение имеет то, что я с ним оказывался в одной клетке", — сказал после боя Райан Бейдер.

"С одной стороны я огорчен, что не смог вас порадовать дорогие друзья, с другой стороны я очень рад, что вы болели за меня, рад тому, что здесь собрались мои друзья — бойцы, которые были многие годы со мной рядом. <...> Я закончил", — произнес Федор Емельяненко, после чего положил перчатки на пол арены, обозначив завершение карьеры.

"Все сюда вышли, чтобы запротоколировать свое величайшее уважение Федору", — отметил конферансье.

Видео: страница проекта "Поясни за ММА/Новости ММА UFC" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, карьера Федора Емельяненко по прозвищу Последний император началась почти 23 года назад — за ним закрепились 40 побед и несколько поражений.