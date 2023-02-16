Братья Цзю проведут бои на одном турнире

12 марта в Сиднее (Австралия) состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет поединок старшего сына легендарного свердловского боксера, уроженца Серова Кости ЦЗЮ – Тимофея (Тима) ЦЗЮ. В соперниках у него будет американец Тони ХАРРИСОН, а на кону – титул временного чемпиона мира по версии WBO. Также стало известно, что на этом турнире выступит и младший сын Кости Цзю – Никита.

Обоим братьям предстоят самые серьезные поединки в их карьере. «Областная газета» уже писала, что 28 января 28-летний Тим должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя четырех поясов в первом среднем весе (до 69,85 кг) Джермелла Чарло. Но американец травмировался и выбыл на неопределенный срок, а новым соперником Цзю стал опытный Тони Харрисон, который в 2019 году нанес Чарло единственное поражение в карьере. Тим и Харрисон проведут бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO.

В карде этого турнира выступит и 25-летний Никита Цзю – младший брат Тима. Никита начал профессиональную карьеру в начале 2022 года, провел четыре поединка, во всех одержал победы (три – нокаутом). В отличие от расчетливого Тима, который старается побеждать соперников за счет техники, Никита ведет бой в силовой манере.

– Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более «грязный», – отметил Никита после одного из своих поединков.

Младший брат, как и старший, выступает в первом среднем весе, и, конечно, до высот Тима ему еще далеко. Но Никита двигается в правильном направлении, регулярно проводит поединки и повышает уровень конкуренции в них. 12 марта Никите предстоит бой против австралийца Бо Белбина.

Белбин, как и Никита, идет с идеальным послужным списком – 7 побед в 7 поединках, пять из которых он одержал досрочно. Безусловно, Цзю выглядит фаворитом в этом противостоянии, он сейчас располагается на пятой строчке в рейтинге австралийских боксеров в первом среднем весе (возглавляет рейтинг Тим, Бо Белбин – на 18-й позиции). Но при этом назвать бой проходным нельзя: Белбин на данном этапе карьеры Никиты самый тяжелый оппонент. Бо (так же, как и Цзю) будет выступать перед домашней публикой, и явно будет настроен победить. Ну, а для Цзю-младшего это еще один шанс громко заявить о себе и продолжить восхождение как в австралийских, так и мировых рейтингах.