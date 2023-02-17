Семь путевок на первенство мира

Спортсмены радовали зрителей яркими бросками. Фото: Павел Ворожцов

В Верхней Пышме завершилось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 20 лет. Свердловские спортсмены традиционно показали отличные результаты, завоевав 17 наград (семь золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых) и заняв первое общекомандное место среди регионов.

Дома и стены помогают

В прошлом году Верхняя Пышма принимала у себя взрослый чемпионат России, в этом году городу доверили проведение юниорского первенства. Но на этот раз соревнования прошли в новом спортивном объекте, для которого это были первые соревнования подобного уровня – во Дворце самбо и единоборств. Объект был открыт в начале июня, в нем сразу же начались тренировочные процессы, областные и окружные соревнования. И вот, комплекс принял соревнования всероссийского уровня. Более 700 сильнейших в своем возрасте спортсменов со всей страны приехали в Верхнюю Пышму.

Соревнования проходили в течение трех дней, всего было разыграно 23 комплекта медалей: по восемь у юниорок и юниоров в спортивном самбо и еще семь – среди юниоров в боевом самбо. Победители и призеры получали медали, а некоторым участникам были вручены специальные призы «за лучшую технику». Но, конечно, для спортсменов главной наградой этого турнира были путевки на первенство Европы и мира: победители в каждой весовой категории получали право представить сборную России на первенстве мира (с 12 по 16 октября в Бишкеке), а серебряные призеры – на первенстве Европы (с 18 по 24 апреля в Ришон-ле-Цион).

Атмосфера в зале Дворца самбо и единоборств все три соревновательных дня была невероятная. Несмотря на то что схватки проходили в будние дни, на трибунах комплекса практически не было свободных мест. И, конечно, у свердловских спортсменов была масштабная поддержка, благодаря которой они сумели показать отличный результат.

У юниорок – золотое выступление

В женской части соревнований не было равных представительницам екатеринбургского спортивного клуба «Родина». Во всех восьми весовых категориях екатеринбургские спортсменки добывали как минимум одну медаль, при этом в шести категориях эти медали были золотые. В первый соревновательный день победительницами первенства России стали Алёна Алёхина (до 59 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг), Ольга Дементьева стала второй в весе до 47 кг, а Яна Джумаева – третьей в весе до 59 кг.

Во второй день турнира у екатеринбургских спортсменок получился золотой хет-трик: Кристина Дудина победила в весе до 50 кг, Милена Хилова – до 65 кг, Олеся Ткаченко – свыше 80 кг (в этой же категории бронза у свердловчанки Виктории Герасимовой).

В заключительный день соревнований Анастасия Трофимова вырвала золото в весе до 54 кг, а Софья Истомина завоевала бронзу в весе до 72 кг.

Для большинства из них это уже не первые медали национальных первенств. Практически все уже становились победительницами не только первенства России, но и первенств Европы и мира, поэтому в очередной раз доказали свой высокий уровень и подтвердили свое место в сборной страны. Особо хочется выделить Дарью Речкалову. 19-летняя спортсменка в прошлом году стала победительницей юниорского первенства России, а затем и мира, и при этом она же заняла первое место на взрослом чемпионате России, а после – на взрослом чемпионате мира. В этом году Дарья уже выиграла молодежное первенство страны (до 24 лет), в Верхней Пышме стала победительницей юниорского первенства, а в конце февраля примет участие и во взрослом чемпионате России, где впервые будет защищать титул победительницы.

Свердловчанка Анастасия Трофимова (вторая слева) с золотой медалью первенства России. Фото: Павел Ворожцов

Юниоры не отстали

В соревнованиях юниоров единственную золотую медаль для Свердловской области принес екатеринбуржец Дмитрий Евсеев. Интересно, что в прошлом году он занял второе место на первенстве России, уступив в финале другому екатеринбуржцу – Роману Желтову. Дмитрий тогда отправился на первенство Европы, где стал чемпионом, а Роман – на первенство мира, завоевав бронзу. В этом году Дмитрий одержал победу на молодежном первенстве России (до 24 лет), где Роман занял только третье место, а затем Евсеев добавил золото домашнего юниорского первенства в Верхней Пышме и завоевал таким образом две путевки на первенство мира по разным возрастам.

Рядом с высшей ступенью пьедестала юниорского первенства остановился представитель верхнепышминского клуба «УГМК» Вадим Ишинтаев в категории до 64 кг. В финальной встрече против Анзора Гомлешко за 30 секунд до конца был равный счет – 4:4. Но Анзор сумел в оставшееся время заработать еще один балл и стать победителем первенства России, а Вадим Ишинтаев занял второе место.

Еще одно серебро досталось одноклубнику Вадима Андрею Аюбову в категории до 98 кг. В финале он уступил Кириллу Князькову из Москвы, от золота его отделило всего одно лишнее предупреждение.

– В финале допустил ошибку. Уже пошел на рычаг колена, но чуть отпустил захват, соперник согнул ногу и ушел от приема, – рассказал Андрей Аюбов после схватки.

Еще три представителя клуба «УГМК» завоевали бронзовые награды турнира. Церен Анджаев стал третьим в категории до 53 кг, Арсений Быков – в категории до 58 кг, а Андрей Мордовин – в категории до 88 кг.

Прямая речь Итоги юниорского первенства России с «Областной газетой» подвел исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев. – Как оцениваете выступление сборной Свердловской области? – Итоговые результаты говорят сами за себя: у нас первое место в региональном зачете как среди юниоров, так и среди юниорок. Поэтому, конечно, выступлением ребят довольны. – В женской части соревнований золотых медалей было значительно больше (шесть, у мужчин только одна). Чего не хватило юниорам? – Здесь, наверное, виднее тренерам. Но я скажу так: я общался со специалистами, которые готовили ребят к соревнованиям. И они результатами довольны. Для многих спортсменов это первые медали на турнирах подобного уровня. – Турнир проходил во Дворце самбо и единоборств, для которого это был первый турнир такого высокого уровня. Как оцените уровень организации? – Конечно, за полгода работы объекта мы проводили уже некоторые соревнования, но такого уровня турнир прошел здесь впервые. В плане организации мы все сделали четко, никаких вопросов к нам не было, многие подходили со словами благодарности за высокий уровень организации. Поэтому считаю, что с задачей мы справились.