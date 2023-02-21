Иван Штырков и Магомед Исмаилов проведут реванш по правилам бокса

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

7 марта в Екатеринбурге состоится вечер бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions. Турнир пройдет на арене Дворца игровых видов спорта. В главном бою на ринге сойдутся "Уральский Халк" Иван Штырков и уроженец Нижнего Тагила "Лысый Хищник" Магомед Исмаилов.

История их противостояния идет с 2020 года. Тогда они провели бой в лиге АСА по правилам смешанных единоборств, поединок прошел всю дистанцию и завершился победой Магомеда Исмаилова единогласным решением судей. После этого Иван Штырков перезапустил свою карьеру: он одержал пять побед подряд по правилам ММА, три из которых были добыты нокаутами в первых раундах. Также Иван успел дебютировать в боксе, победив Ивана Смирнова на турнире Hardcore Boxing.

Магомед Исмаилов же уступил в ярком поединке Владимиру Минееву, а также в конце прошлого года в долгожданном бою в Екатеринбурге одолел легенду смешанных единоборств — Александра Шлеменко. В боксе "Лысый Хищник" провел два поединка и оба выиграл: Исмаилов оказался сильнее Оланреваджа Дуродолы и Александра Илича.

Регламент предстоящего боксерского поединка между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым — 6 раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория до 93 кг.