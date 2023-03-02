«Уральский Халк» и «Лысый хищник» ушли в бокс

Дуэль взглядов Ивана Штыркова (справа) и Магомеда Исмаилова. Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions.

7 марта в областной столице состоится масштабный турнир по профессиональному боксу от екатеринбургской компании «RCC Boxing Promotions». В главном противостоянии вечера в ринге Дворца игровых видов спорта сойдутся два известных российских бойца ММА со свердловскими корнями – «Уральский Халк» Иван ШТЫРКОВ и «Лысый хищник» Магомед ИСМАИЛОВ.

Из октагона – в ринг

История противостояния двух уральцев началась в 2020 году, когда они провели бой по правилам смешанных единоборств. Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой уроженца Нижнего Тагила Магомеда Исмаилова единогласным решением судей.

После этого Иван Штырков перезапустил свою карьеру: одержал пять побед подряд в боях по правилам ММА (три из которых были добыты нокаутами в первых раундах), а также успешно дебютировал в боксе, победив Ивана Смирнова на турнире Hardcore Boxing.

Магомед Исмаилов же сначала уступил в ярком поединке Владимиру Минееву, а потом в конце прошлого года в долгожданном бою одолел в Екатеринбурге легенду смешанных единоборств — Александра Шлеменко. В боксе «Лысый хищник» провел два поединка и оба выиграл – у Оланреваджу Дуродолы и Александра Илича.

Регламент предстоящего боксерского поединка между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым — 6 раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория до 93 кг.

Турнир семи стран

Помимо боя Штырков – Исмаилов зрителей ждут еще 11 поединков, среди которых будут весьма интересные противостояния.

В со-главном событии вечера ринг разделят два экс-претендента на титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) – Заур Абдуллаев и Рикардо Нуньес из Панамы. Представитель Академии единоборств РМК Заур Абдуллаев выходил на титульный поединок против действующего абсолютного чемпиона в этой категории Девина Хейни и потерпел первое и единственное поражение в карьере. Рикардо Нуньес в 2019 году также бился за титул чемпиона мира, но во втором полулегком весе (до 58,9 кг), и уступил непобежденному Джервонте Девису. С тех пор Нуньес провел три поединка, в двух одержал победы, а Абдуллаев идет на серии из пяти побед подряд.

Свой третий поединок на профессиональном ринге в рамках турнира проведет бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира по любителям 2019 года (тот турнир, напомним, прошел в Екатеринбурге) Глеб Бакши. Его соперником станет двукратный призер чемпионатов мира среди любителей (серебро в 2007 году и бронза в 2009-м), экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) Альфонсо Бланко. Венесуэлец станет первой серьезной проверкой для Бакши в профессионалах: первые два поединка россиянин провел с не самыми сильными оппонентами и одержал две досрочные победы в первых раундах.

Интересным выглядит противостояние уроженца Первоуральска Марка Урванова и Руслана Камилова. В прошлом году у Урванова был реальный шанс стать официальным претендентом на титул чемпиона мира — на домашней арене он боксировал в отборочном поединке против Анхеля Родригеса, но сенсационно проиграл раздельным решением судей. Для Камилова прошлый год также стал не самым удачным: в июле он потерпел первое поражение в карьере от Мурада Алиева. Камилов и Урванов хорошо знают друг друга, часто боксировали на одних и тех же турнирах и с общими соперниками, теперь им предстоит встретиться лицом к лицу.

Всего на турнир в Екатеринбург приедут боксеры из семи стран: помимо названных России, Панамы и Венесуэлы, это ЮАР, Киргизия, Белоруссия и Колумбия.

ВРЕЗКА Непобежденный боксер екатеринбургской Академии единоборств РМК Магомед Курбанов пропустит домашний турнир в ДИВСе. «Черный лев» отправится в Кувейт, где 11 марта проведет выставочный поединок против девятого номера Великобритании в первом среднем весе (до 69,85 кг) Джимми Келли. «Поединок призван вывести бокс в Азии на новый уровень развития, а основными зрителями боя станут дети», – рассказали в пресс-службе Академии единоборств РМК. Напомним, что Магомед Курбанов является топовым боксером первого среднего веса. В своих трех последних боях он одержал две победы над экс-чемпионами мира Лиамом Смитом и Патриком Тейшейрой, а также над венесуэльским нокаутером Хоаном Гонсалесом.