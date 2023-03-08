Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в боксерском поединке в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба RCC

В Екатеринбурге прошёл турнир по профессиональному боксу от промоутерской компании RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера встретились топовые бойцы ММА - Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Они провели шестираундовый бой по правилам бокса, и он носил статус реванша. Штырков и Исмаилов уже встречались между собой, но по правилам смешанных единоборств в 2020 году. Тогда победу одержал Магомед Исмаилов.

Боксёрский поединок прошёл все шесть запланированных раундов и получился довольно близким. И Иван, и Магомед демонстрировали хорошие боксёрские навыки и имели хорошие моменты по ходу боя.

Победителя определяли судьи, и их мнение разделилось. Один рефери зафиксировал ничью, два других отдали предпочтение Исмаилову, который одержал победу большинством судейских голосов.