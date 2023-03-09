«Самый сложный бой»

Иван Штырков (слева) и Магомед Исмаилов провели яркий бой по правилам бокса. Фото: Пресс-служба RCC.

В Екатеринбурге состоялся турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В главном событии вечера ринг разделили топовые бойцы смешанных единоборств – екатеринбуржец Иван ШТЫРКОВ и уроженец Нижнего Тагила Магомед ИСМАИЛОВ.

Смена перчаток

Для «Уральского Халка» и «Лысого хищника» это было второе очное противостояние. В 2020 году они проводили бой по правилам смешанных единоборств, и тогда победу единогласным решением судей забрал Исмаилов. За два года каждый из них прошел свой путь. Иван одержал пять ярких побед в смешанных единоборствах (три – нокаутами в первых раундах), а также дебютировал в боксе, победив Ивана Смирнова на турнире Hardcore Boxing. Исмаилов же уступил в реванше Владимиру Минееву, провел два боксерских поединка (оба выиграл), а в конце прошлого года победил в Екатеринбурге легендарного Александра Шлеменко.

И вот спортивная судьба снова свела Штыркова и Исмаилова. На этот раз им организовали боксерский поединок в 10-унцовых перчатках, шесть раундов в категории до 93 кг.

И вновь судейское решение

Хотя оба спортсмена имели крайне небольшой опыт выступлений в боксе, их поединок возглавил турнир в Екатеринбурге. И организаторы не прогадали: к началу главного боя Дворец игровых видов спорта был переполнен. Перед выходом спортсменов зрителям показали профайл, в котором Иван и Магомед предстали в роли Ахиллеса и Гектора и интерпретировали сцену из фильма «Троя».

Сам бой получился интересным и конкурентным. Еще перед поединком многие эксперты сходились во мнении, что шансы на победу имеют оба бойца. У Штыркова огромная физическая мощь, которой он может воспользоваться в первых раундах и нокаутировать, на более длительной дистанции предпочтительнее смотрелся Исмаилов, который в конце прошлого года провел пятираундовый бой против Александра Шлеменко и функционально выглядел хорошо.

Штырков действительно был интереснее в стартовых раундах, Иван работал джебом, выбрасывал классические боксерские двойки, и не было ощущения, что Штырков – базовый самбист. Магомед же больше действовал в стиле бойца ММА: вкладывался в одиночные удары, бил размашисто.

Во второй половине боя Исмаилов добавил в активности, больше бил и чаще попадал. Иван же, несмотря на видимую усталость, старался отвечать оппоненту, но силы были на исходе. В концовке заключительного раунда Штырков и Исмаилов «зарубились»: бойцы разменивались мощными ударами, что вызывало восторг у местной публики.

Как и в поединке 2020 года, судьбу победителя определили судьи. Один рефери зафиксировал ничью (57:57), два других отдали предпочтение Магомеду Исмаилову (60:54 и 59:55). После боя Штырков и Исмаилов поблагодарили друг друга.

– Здесь сегодня нет проигравших. Ваня – очень жесткий оппонент. Вы видели, как он бьет? Даже если промахивается, то воздух мозг сотрясает. Он очень сильно бьет. Из боксерских матчей это был самый сложный бой, – сказал Магомед Исмаилов.

Кто еще

Помимо главного поединка, в карде турнира было много интересных боев. В со-главном событии в ринге сошлись два экс-претендента на пояс чемпиона мира: представитель Академии единоборств РМК Заур Абдуллаев и панамец Рикардо Нуньес. Абдуллаев уже в первом раунде послал соперника в нокдаун и мог завершить бой досрочно, но Нуньес пришел в себя и сумел восстановиться. В итоге бой дошел до судейского решения, где Заур одержал уверенную победу.

Непобежденные супертяжеловесы (свыше 90,7 кг) Георгий Юновидов и Арслан Яллыев провели десятираундовый бой, на кону в котором стоял вакантный пояс чемпиона России. Юновидов был активнее в трех стартовых раундах, но в начале четвертого оказался в нокдауне. Яллыев бросился добивать соперника и мощным апперкотом отправил Георгия в глухой нокаут, став новым чемпионом страны.

Особый интерес вызывало противостояние уроженца Первоуральска Марка Урванова и Руслана Камилова. Боксеры отлично знали друг друга, так как раньше вместе тренировались, и устроили зрелищный бой, победу в котором одержал Марк Урванов: один судья зафиксировал ничью, два других отдали победу Урванову.

Призер Олимпиады в Токио Глеб Бакши разобрался с экс-чемпионом мира Альфонсо Бланко. Бакши все восемь раундов избивал оппонента, в восьмой трехминутке даже оформил два нокдауна, но Бланко дожил до решения судей, которые единодушно отдали победу россиянину.

Чемпионский вызов Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, наблюдавший за турниром с трибун ДИВСа, не остался в стороне от главного события вечера. Евгений, представляющий Академию единоборств РМК, вызвал на поединок Магомеда Исмаилова. – Я хочу встретиться с победителем этого боя – Исмаилов против Штыркова, чтобы определить, кто сильнее – боец ММА или боксер. Да, это можно считать вызовом. Иван против Магомеда – бой двух непрофессиональных боксеров. Если бы они встретились с человеком, который умеет бить, все закончилось бы не очень. Считаю, что им не надо встречаться с такими людьми, – сказал Евгений Тищенко. Евгений – победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Профессиональную карьеру начал в 2018 году, с тех пор провел 11 поединков, в десяти одержал победы.