Рамед Гукев (справа) разменял прошлогоднее серебро на золото нынешнего чемпионата России. Фото: Алина Грифина/ВФС

В Перми завершился чемпионат России по самбо. Свердловские борцы традиционно показали хорошие результаты, завоевав на главном национальном турнире 20 медалей (3 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых). Это лучший результат среди регионов.

Для отечественных самбистов чемпионат России является, помимо прочего, еще и отборочным турниром. Самбо – один из немногих видов спорта, где места в национальной сборной распределяются только по спортивному принципу. Нет никаких тренерских решений, все зависит только от спортсменов. Победители чемпионата России в каждой весовой категории получают путевки на чемпионат мира, серебряные призеры – на чемпионат Европы. Все остальные остаются без главных международных турниров, поэтому борьба на чемпионате страны идет не только за медали и призовые, но и за место в сборной.

Свердловские спортсмены сумели завоевать в Перми 20 медалей и 13 путевок на чемпионат мира и Европы. В прошлом году у Свердловской области было пять представителей на чемпионате мира, все из них в итоге выиграли главный международный турнир. В этом году золотых медалей на чемпионате страны три: Дарья Речкалова (до 80 кг) отправится на защиту титула чемпионки мира, а Рамед Гукев (до 71 кг) и Милена Хилова (до 65 кг) впервые поедут на чемпионат мира.

При этом количество путевок на чемпионат Европы у свердловчан увеличилось. В прошлом году всего три представителя региона были в составе сборной на континентальном чемпионате (все трое завоевали золотые медали). В этот раз сразу девять свердловских спортсменов отправятся на чемпионат Европы, который состоится с 18 по 24 апреля в Израиле. Интересно, что еще один свердловчанин – Герман Сорокин – стал вторым на чемпионате России в категории до 53 кг, но на чемпионат Европы он не поедет, так как на международных турнирах весовой категории до 53 кг у мужчин нет.

«Областная газета» подвела итоги выступления свердловских спортсменов на чемпионате страны с главным тренером команды региона, заслуженным тренером России Валерием Стенниковым.

– Валерий Глебович, как оцениваете результаты свердловских спортсменов?

– По общему количеству медалей мы заняли первое место среди регионов – как у мужчин, так и у женщин. Уральский федеральный округ занял первое место среди округов. Я считаю, что выступили очень даже достойно.

– Из 20 медалей десять – серебряные…

– Для меня всегда главное, чтобы спортсмены попадали в финал чемпионата России, так как это гарантирует место в сборной. Но, конечно, где-то есть небольшая обида, могли еще три-четыре золотых медали взять. Где-то не повезло, где-то мы снялись с финала из-за травм.

– В категории до 79 кг у мужчин сразу три свердловских спортсмена на подиуме, но, к сожалению, без золота. Чего не хватило?

– Чемпион России прошлого года Станислав Скрябин вполне мог выйти в финал. В полуфинале он боролся с Егором Сухопаровым из Москвы, который затем стал победителем соревнований. Станислав вел всю встречу, а за 18 секунд до конца встречи потерял концентрацию и пропустил бросок. А так вполне мог быть свердловский финал, как в категории до 71 кг.

– Владимир Гладких (до 58 кг) в седьмой раз подряд встречался в финале с Саяном Хертеком – и в седьмой раз уступил ему. Владимир пропустил бросок уже на первых секундах и, показалось, что где-то надломился психологически.

– Конечно, они с Саяном хорошо друг друга знают. Семь финалов чемпионата России, плюс разные международные турниры, где они также встречались между собой, и Владимир одерживал победы. В этот раз сказалась травма, после чемпионата Европы, скорее всего, он будет делать операцию, проблемы уже со второй ногой у него. Ну а потом пересмотрим процесс подготовки, в том числе и психологической.

– Шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов вышел в финал чемпионата России впервые за три года. Довольны его выступлением?

– Я думаю, что он выступил в свою силу, дошел до финала – и это хороший результат, учитывая, что ему скоро 40 лет. Ну а в финале где-то не повезло, где-то немного сил не хватило, да и возраст, конечно, сказывается.

Результаты свердловчан Победители чемпионата России: Милена Хилова (до 65 кг)

Дарья Речкалова (до 80 кг)

Рамед Гукев (до 71 кг) Серебряные призеры: Екатерина Оноприенко (до 65 кг)

Алена Алехина (до 59 кг)

Алена Прокопенко (до 80 кг)

Герман Сорокин (до 53 кг)

Владимир Гладких (до 58 кг)

Руслан Багдасарян (до 64 кг)

Али Турсунов (до 71 кг)

Уали Куржев (до 79 кг)

Альсим Черноскулов (до 98 кг)

Антон Брачев (свыше 98 кг) Бронзовые призеры: Оксана Кобелева (до 50 кг)

Вера Лоткова (до 54 кг)

Гульфия Мухтарова (до 59 кг)

Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг)

Виталий Симаков (до 58 кг)

Станислав Скрябин (до 79 кг)

Иван Луканин (до 79 кг)