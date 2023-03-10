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Спорт / Единоборства
10 марта 2023, 12:58

Среди регионов – лучшие

Рамед Гукев (справа) разменял прошлогоднее серебро на золото нынешнего чемпионата России. Фото: Алина Грифина/ВФС

Рамед Гукев (справа) разменял прошлогоднее серебро на золото нынешнего чемпионата России. Фото: Алина Грифина/ВФС

В Перми завершился чемпионат России по самбо. Свердловские борцы традиционно показали хорошие результаты, завоевав на главном национальном турнире 20 медалей (3 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых). Это лучший результат среди регионов.

Для отечественных самбистов чемпионат России является, помимо прочего, еще и отборочным турниром. Самбо – один из немногих видов спорта, где места в национальной сборной распределяются только по спортивному принципу. Нет никаких тренерских решений, все зависит только от спортсменов. Победители чемпионата России в каждой весовой категории получают путевки на чемпионат мира, серебряные призеры – на чемпионат Европы. Все остальные остаются без главных международных турниров, поэтому борьба на чемпионате страны идет не только за медали и призовые, но и за место в сборной.

Свердловские спортсмены сумели завоевать в Перми 20 медалей и 13 путевок на чемпионат мира и Европы. В прошлом году у Свердловской области было пять представителей на чемпионате мира, все из них в итоге выиграли главный международный турнир. В этом году золотых медалей на чемпионате страны три: Дарья Речкалова (до 80 кг) отправится на защиту титула чемпионки мира, а Рамед Гукев (до 71 кг) и Милена Хилова (до 65 кг) впервые поедут на чемпионат мира.

При этом количество путевок на чемпионат Европы у свердловчан увеличилось. В прошлом году всего три представителя региона были в составе сборной на континентальном чемпионате (все трое завоевали золотые медали). В этот раз сразу девять свердловских спортсменов отправятся на чемпионат Европы, который состоится с 18 по 24 апреля в Израиле. Интересно, что еще один свердловчанин – Герман Сорокин – стал вторым на чемпионате России в категории до 53 кг, но на чемпионат Европы он не поедет, так как на международных турнирах весовой категории до 53 кг у мужчин нет.

«Областная газета» подвела итоги выступления свердловских спортсменов на чемпионате страны с главным тренером команды региона, заслуженным тренером России Валерием Стенниковым.

– Валерий Глебович, как оцениваете результаты свердловских спортсменов?

– По общему количеству медалей мы заняли первое место среди регионов – как у мужчин, так и у женщин. Уральский федеральный округ занял первое место среди округов. Я считаю, что выступили очень даже достойно.

– Из 20 медалей десять – серебряные…

– Для меня всегда главное, чтобы спортсмены попадали в финал чемпионата России, так как это гарантирует место в сборной. Но, конечно, где-то есть небольшая обида, могли еще три-четыре золотых медали взять. Где-то не повезло, где-то мы снялись с финала из-за травм.

– В категории до 79 кг у мужчин сразу три свердловских спортсмена на подиуме, но, к сожалению, без золота. Чего не хватило?

– Чемпион России прошлого года Станислав Скрябин вполне мог выйти в финал. В полуфинале он боролся с Егором Сухопаровым из Москвы, который затем стал победителем соревнований. Станислав вел всю встречу, а за 18 секунд до конца встречи потерял концентрацию и пропустил бросок. А так вполне мог быть свердловский финал, как в категории до 71 кг.

– Владимир Гладких (до 58 кг) в седьмой раз подряд встречался в финале с Саяном Хертеком – и в седьмой раз уступил ему. Владимир пропустил бросок уже на первых секундах и, показалось, что где-то надломился психологически.

– Конечно, они с Саяном хорошо друг друга знают. Семь финалов чемпионата России, плюс разные международные турниры, где они также встречались между собой, и Владимир одерживал победы. В этот раз сказалась травма, после чемпионата Европы, скорее всего, он будет делать операцию, проблемы уже со второй ногой у него. Ну а потом пересмотрим процесс подготовки, в том числе и психологической.

– Шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов вышел в финал чемпионата России впервые за три года. Довольны его выступлением?

– Я думаю, что он выступил в свою силу, дошел до финала – и это хороший результат, учитывая, что ему скоро 40 лет. Ну а в финале где-то не повезло, где-то немного сил не хватило, да и возраст, конечно, сказывается.

Результаты свердловчан

Победители чемпионата России:

  • Милена Хилова (до 65 кг)
  • Дарья Речкалова (до 80 кг)
  • Рамед Гукев (до 71 кг)

Серебряные призеры:

  • Екатерина Оноприенко (до 65 кг)
  • Алена Алехина (до 59 кг)
  • Алена Прокопенко (до 80 кг)
  • Герман Сорокин (до 53 кг)
  • Владимир Гладких (до 58 кг)
  • Руслан Багдасарян (до 64 кг)
  • Али Турсунов (до 71 кг)
  • Уали Куржев (до 79 кг)
  • Альсим Черноскулов (до 98 кг)
  • Антон Брачев (свыше 98 кг)

Бронзовые призеры:

  • Оксана Кобелева (до 50 кг)
  • Вера Лоткова (до 54 кг)
  • Гульфия Мухтарова (до 59 кг)
  • Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг)
  • Виталий Симаков (до 58 кг)
  • Станислав Скрябин (до 79 кг)
  • Иван Луканин (до 79 кг)
  • Опубликовано в №51 от 11.03.2023
Областная газета Свердловской области
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